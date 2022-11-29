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【政府資助】教育局公布2023至24學年 指定專業/界別課程資助計劃 資助金額由22,120元至39,140元不等

理財智慧 17:38 2022/11/29

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教育局公布2023至24學年指定專業/界別課程資助計劃將資助2,238個學額，供學生修讀八所專上院校共29個副學位課程。該29個指定副學位課程屬於六個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、護理、運動及康樂、旅遊及款待。

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【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

實驗室為本課程資助金額將由本學年的每年38,520元增至39,140元，非實驗室為本課程資助金額則由每年22,120元增至22,480元。調整後的資助金額適用於合資格的新生和舊生，學生可直接向有關院校申請報讀獲資助課程。

【青姐話】波幅見好收 後患在裂口

此外，行政長官李家超在2022年施政報告當中亦宣布，2023至24學年起擴大上述計劃至涵蓋銜接學位課程，詳情預計將於年底前公布。

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記者：鄭日棱

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施政報告 資助基金 教育局

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