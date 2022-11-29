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【VR商機】Sony、Meta先後推新品　料明年VR裝置出貨量達1,035萬部

科技 17:02 2022/11/29

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市場調查機構TrendForce報告指，受惠於Sony PS VR2、Meta Quest 3等新產品面世，2023年VR裝置的出貨量將達1,035萬部，年增20.6%。

近年元宇宙話題帶動虛擬實境（VR）商機，市場調查機構TrendForce今（29日）發布報告預計，受惠於Sony PS VR2、Meta Quest 3等新產品面世，2023年VR裝置的出貨量將達1,035萬部，年增20.6%。

【Netflix原創IP】Stranger Things怪奇物語VR遊戲　2023年冬季推出（有片）

【VR耳塞】Anker推VR專用無線耳塞　可與Meta Quest 2配合使用

TrendForce指出，鑑於高通膨衝擊終端消費、品牌廠商延遲或未推出新品，加上Meta定價策略調整，2022年全球VR裝置出貨量約858萬部，年減5.3%。但預計隨著Sony及Meta將推出新VR產品，因此2023年VR裝置出貨量將回升。

TrendForce指出，目前Meta最積極投入於VR、AR市場，但由於Meta Quest Pro電池續航力未如理想，加上售價高昂，因此Quest Pro今年出貨量最多僅25萬部。料需待Quest 3於2023年推出後，MetaVR裝置出貨量才會恢復明顯的成長，預計2023年出貨量約725萬部。

至於Sony方面，TrendForce就認為，儘管PS VR2不容易創造龐大的銷售量，但在軟硬件均無法向下相容、以及該企擁有VR專屬遊戲的推動下，預計Sony PS VR2仍可成為帶動VR裝置市場的主力之一，出貨量或能達160萬部。TrendForce又指，雖然VR裝置出貨量將會成長，但增長幅度仍受限。

【Meta元宇宙】Meta推新VR頭盔裝置　夥微軟推元宇宙

責任編輯：曾曉汶

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