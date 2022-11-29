▲ 【解碼│港股急升】建銀國際趙文利：港股正歷跨年度行情 恒指明年首季料可重上20000、籲買3類股份

港股在期指結算日急彈逾900點，重上18000關。建銀國際董事總經理、研究部主管兼首席策略師趙文利向本報表示，內地下午的記者會其實是定期舉行的會議，本身沒有甚麼特別，只是市場憧憬內地會逐步防鬆防疫措施，而保護高齡人口及有病群是防鬆防疫之前的關鍵，因此他相信內地會堅定疫情防疫，同時優化防疫措施。

趙文利指，港股這一輪升勢為跨年度行情，主要由內地防控風險優化及內房出「第三支箭」兩大因素帶動，再加上美國聯儲局加息接近尾聲，明年首季有可能暫停加息，令投資情緒改善，預期恒指明年3至4月可重上20000點。

「港股底部已出現，但短期大市仍然波動，料會有回調，建議趁大市回落到16000至17000點左右，趁低買入。」

趙文利認為，投資者可買入3類股份：（1）全年超跌的低估值股，如新經濟股及內房股，估值有修復空間；（2）國策受惠股，如內房放寬政策有機會再加碼；（3）疫情防控股，消費及服務業相關股份料可隨放寬防疫而反彈。

對於12月部署，他指，留意11月消費物價指數（CPI）、聯儲局議息會議及中央經濟工作會議。

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編輯：陳韻妍