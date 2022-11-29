  • 27°C
香港時間 : 20221129日 (週二) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解碼│港股急升】建銀國際趙文利：港股正歷跨年度行情　恒指明年首季料可重上20000、籲買3類股份

股市 17:09 2022/11/29

分享：

分享：

【解碼│港股急升】建銀國際趙文利：港股正歷跨年度行情　恒指明年首季料可重上20000、籲買3類股份

港股在期指結算日急彈逾900點，重上18000關。建銀國際董事總經理、研究部主管兼首席策略師趙文利向本報表示，內地下午的記者會其實是定期舉行的會議，本身沒有甚麼特別，只是市場憧憬內地會逐步防鬆防疫措施，而保護高齡人口及有病群是防鬆防疫之前的關鍵，因此他相信內地會堅定疫情防疫，同時優化防疫措施。

期結日恒指升906點高收、重上萬八關（不斷更新）【下一頁】

趙文利指，港股這一輪升勢為跨年度行情，主要由內地防控風險優化及內房出「第三支箭」兩大因素帶動，再加上美國聯儲局加息接近尾聲，明年首季有可能暫停加息，令投資情緒改善，預期恒指明年3至4月可重上20000點。

「港股底部已出現，但短期大市仍然波動，料會有回調，建議趁大市回落到16000至17000點左右，趁低買入。」

趙文利認為，投資者可買入3類股份：（1）全年超跌的低估值股，如新經濟股及內房股，估值有修復空間；（2）國策受惠股，如內房放寬政策有機會再加碼；（3）疫情防控股，消費及服務業相關股份料可隨放寬防疫而反彈。

對於12月部署，他指，留意11月消費物價指數（CPI）、聯儲局議息會議及中央經濟工作會議。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【大行報告】大摩調整中港股票及亞太區股票焦點名單　各加入一隻股份

相關文章：【大行看法】瑞銀王宗豪：中國股市2023年告別冬天　MSCI中國明年盈利料增長約兩成

編輯：陳韻妍

港股 宏觀分析 防疫措施 趙文利 疫情 新經濟股 受惠股 恒生指數 加息 美國聯儲局

下一篇文章

【電子支付】AlipayHK 夥房協　屋邨、商業單位租戶12月起可交租金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】美團大升逾11%、平保升近13%　期結日恒指升906點高收、重上萬八關（不斷更新）
【港股市況】美團大升逾11%、平保升近13%　期結日恒指升906點高收、重上萬八關（不斷更新）
【中國清零】高盛：中國或明年次季結束清零政策、惠譽不預期全面放開　官媒重申「動態清零」方針
【中國清零】高盛：中國或明年次季結束清零政策、惠譽不預期全面放開　官媒重申「動態清零」方針
【恒指夜期+ADR】結算前夕夜期收市升203點　美股時段好友力拓升勢（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】結算前夕夜期收市升203點　美股時段好友力拓升勢（不斷更新）
【加密寒冬】香港加密交易所AAX傳倒閉　網傳合夥人捲款、副總裁：品牌已不再存在
【加密寒冬】香港加密交易所AAX傳倒閉　網傳合夥人捲款、副總裁：品牌已不再存在
【美股期貨】道指期貨升58點　納指期貨升近0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升58點　納指期貨升近0.4%（不斷更新）
【世界盃賽果】葡萄牙巴西齊袋6分出綫　亞洲隊次輪失色　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】葡萄牙巴西齊袋6分出綫　亞洲隊次輪失色　一文看清世界盃賽果
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款