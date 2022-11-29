岸田文雄下指示 2027年防衛費增至日本GDP 2%

日本首相岸田文雄周一（28日）與内閣官員會面，並向内閣下達指示，到了2027年要將日本防衛費增至佔國内生產總值（GDP）的2%。

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岸田文雄當晚召集防衛相濱田靖一與財相鈴木俊一到官邸，商討增加防衛費一事。日本防衛費長期佔該國GDP的1%水平，而岸田要求到了2027年，將防衛費加至佔GDP的2%。

日媒指岸田强調在5年内增加防衛費屬於當務之急，而政府正考慮為相關預算設定新框架，結合研發和公共基礎設施等4個領域的支出。

日本防衛省8月已提交2023年度的防衛費預算，涉款約6.5萬億日圓（約3,673億港元）。不過政府需要完成更新數項國防政策後，再確定上述數字。

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日本面對朝鮮半島局勢緊張、北韓試射導彈、中國軍事演習、俄烏戰爭等壓力，主張增加防衛費應對威脅。

有指當局追加防衛費開支的目標之一，是加強反擊能力，即可以瞄準敵方導彈發射場的防禦武器。

日媒共同社周一公布一項民意調查，指超過6成受訪者贊成日本獲取反擊能力。

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責任編輯：鄭錦玲