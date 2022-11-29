【著數優惠】恒生推「日日去旅行」抽獎　用指定服務送雙人來回機票　目的地有呢幾度

恒生銀行 （00011） 推出新一輪「日日去旅行」大抽獎，客戶理財時有機會贏取7個不同旅遊熱點的雙人來回機票，以及參加終極大抽獎贏取雙人環遊世界機票套裝。

由即日至2023年1月14日，恒生客戶凡透過恒生個人e-Banking或恒生個人 Mobile App 使用指定服務或進行指定交易（詳情如下），即可獲取一次「日日去旅行」大抽獎機會，每日送出不同目的地的雙人來回機票一套，順序為倫敦（逢星期一送出）、悉尼（逢星期二送出）、大阪（逢星期三送出）、巴黎（逢星期四送出）、東京（逢星期五送出）、首爾（逢星期六送出）和曼谷（逢星期日送出）。使用服務次數愈多，中獎機會愈大。客戶會自動同時參與每星期的終極大抽獎，贏取雙人環遊世界機票一套。環遊世界機票航線為「香港>東京>悉尼>洛杉機>倫敦>香港」。

1) 手機開戶：透過恒生個人 Mobile App 成功開立優進理財或優越理財戶口，並登記恒生個人 e-Banking 及 e-Statement；

2) 登記「轉數快」預設銀行：首次登記恒生為「轉數快」以流動電話號碼收款之預設銀行；

3) 「轉數快」轉賬：使用「轉數快」轉賬至第三方達港幣或人民幣100元或以上；

4) 使用「手機入票」或「手機提款」服務；

5) 網上投資：透過網上買賣股票（包括港股、A股或美股）、認購 SimplyFund 基金、債券或存款證；

6) 網上以合資格新資金結餘設立指定定期存款；

7) 網上申請信用卡：於網上申請恒生信用卡並獲成功批核；

8) 信用卡網上旅遊商戶消費或外幣簽賬：憑恒生信用卡於網上旅遊商戶

簽賬 ， 包括航空公司、旅行社、酒店等，或任何外幣簽賬達港幣 300元或以上（或其等值）；

9) 網上成功申請信用卡分期付款；

10) 網上兌換外幣：透過網上進行單筆外幣兌換交易達港幣 5,000 元或以上（或其等值）；

11) 網上投保旅遊保險：透過網上成功投保「旅遊綜合保障計劃」單次旅程保障（淨保費金額達港幣 250 元或以上）或「旅遊綜合保障計劃」全年環球保障或「旅遊綜合保障計劃」全年中國保障

另外，市民到恒生原創虛擬 KOL Hazel 的 Instagram 分享旅遊行程，完成簡單指示即有機會贏取雙人來回大阪機票。

恒生銀行數碼銀行主管賴芳玲表示，截至今年10月底，個人銀行客戶經網上渠道進行的外幣交易宗數按年升近九成半，可見客戶對於透過網上渠道進行日常銀行交易的需求大增，亦反映銀行提供自在理財服務的重要性。

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編輯：胡學能