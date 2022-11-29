【小老闆生意經@iM網欄】有利零售消費 「先買後付」模式興起

經歷了疫情多年來的洗禮，各行各業深受打擊的同時，環球經濟持續走下坡。對本地零售業而言，結業潮、追租潮、吉舖潮這些陰霾仍在，即使港府再度放寬入境政策，對行業依然起不了太大的提振作用。

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很多核心地區的商場人流大不如前，有些非核心地區的商場更如「死場」一樣，很多吉舖湧現，人流亦不多，只有小貓三四隻。難怪業界不少人士均認為，只有全面通關，才可令本地零售業起死回生。

予消費者彈性 深受歡迎

人們的消費意欲大幅下降，商家自然想盡方法吸客。疫情期間，網上購物的風氣盛行，更掀起了「先買後付」(Buy Now Pay Later) 的新興付款消費模式。最近更有金融科技公司在香港推出「先買後付」的平台。

「先買後付」，顧名思義是消費者可先取得產品或服務，然後在一段指定時間內再付款給相關公司或平台。而付款的方法可以選擇一次性付款或是分期付款。「先買後付」予消費者更多支付的彈性，亦間接鼓勵消費者踴躍消費。它跟一般銀行的分期付款不同，不需要開戶口或是戶口有足夠的現金，就能快速、方便地購買到心頭好。話雖如此，預先支付的金額仍要及時繳付，否則便不知不覺間變成了個人的負債。而當用戶未能如期繳款時，供應商便有機會暫停用戶使用先買後付這個功能，避免用戶累積太多應繳費用，或令供應商產生壞賬。

巨企涉足「先買後付」領域

然而，如果用戶每期均準時還款，便沒有利息或手續費需要額外要支付。而「先買後付」平台的主要收入是向商戶收取交易金額的指定百分比作為佣金。在疫情期間，網購已成為人們日常生活的習慣，因此，不少商戶均樂意跟「先買後付」的平台合作。始終本地消費氣氛疲弱，免息分期可吸引到消費者消費，亦對商戶的店舖銷情有利。

調查機構CB Insight預計，全球先買後付的交易將在2025年時較2020年增長近10至15倍，達1兆美元的規模。近年愈來愈多科技龍頭涉足這個領域，繼PayPal在2020年在美國推出「Pay in 4」服務，蘋果今年中亦宣布推出「Apple Pay Later」服務。而本地虛擬銀行螞蟻銀行亦推出「先買後付」的分期服務「Ant Bank PayLater」，且與本地最大電子錢包AlipayHK合作。透過AlipayHK的合作夥伴網絡，如豐澤網店、HKTVmall、Price網購、香港莎莎網店等綫上客戶均可享用Ant Bank PayLater服務。「先買後付」消費模式的確刺激到用戶的消費意欲，相信有助鼓勵消費同時，亦可帶旺本地經濟。

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作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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