【恒指目標】 料內地明年第二季通關 瑞銀予恒指明年底目標22100點 推薦8隻首選股

雖然內地疫情升溫，不少地區加強封控，惟仍有大行估計內地明年第二季將正式通關。瑞銀發表2023年港股展望，預料本港與內地有望在明年第二季免隔離通關，因此看好明年港股表現，再加上美國或會於接着的第三季起減息，美元轉弱令資金回流，有望對港股估值帶來重估機會。

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該行預期，在防疫措施放寬及低基數效應下，本港明年盈利前景應較2022年正面，意味著明年將有更好的回報。然而，該行亦提醒，環球經濟衰退陰霾在明年初仍會主導投資者情緒，並為明年開局帶來挑戰，故偏好防守性和股息率高的股份。該行將明年底MSCI香港指數目標（基本情景）定為10300點，而明年底恒指目標（基本情景）為22100點。

瑞銀列出2023年首選股名單：

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該行又指，預期香港與內地和澳門自明年第二季起有機會容許免隔離通關，將顯著帶動香港明年下半年經濟增長，估計明年MSCI香港指數的盈利可按年大幅回升24%。

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記者：郭秀慧