【恒大危機】恒大75億人幣 出售深圳商業地

出現資金問題，仍然停牌的內房股中國恒大(03333)宣布，以75.4億元人民幣出售深圳商業地予深圳安居，料虧損1.6億元人民幣。集團指出，出售的土地位於深圳市深灣三路與白石四道交匯處東南角，土地面積約1.04萬平方米，用於商業服務發展，可建總面積不超過約28.9萬平方米。過去兩年該土地並沒有租金收入。截至去年12月，項目土地資產淨值約72.8億元人民幣。土地評估價為約75.4億元人民幣。

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另外，中證監日前優化房企股權融資５項措施，支持恢復涉房上市公司併購重組及配套融資，允許符合條件的房地產企業實施重組上市。中金公司認為，房企股權融資政策優化調整是里程碑式進展。政策意圖旨在盤活存量、防範風險，維護房地產市場平穩健康發展。當前行業供需兩側政策已全面轉向支持與呵護，供給側從「第一支箭」銀行信貸支持、「第二支箭」債券融資幫扶到「第三支箭」股權融資鬆綁層層突破，工具全面、力度積極，有助於行業信用端困難紓解和流動性整體優化，對於短期提振市場信心和中長期促進基本面企穩均有助益。

分析指，內房行業將延續「政策落地－信用恢復－預期扭轉－銷售回升」的復甦態勢，明年基本面指標或整體表現穩健。上市房企有望多維度持續受益。

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