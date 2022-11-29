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【男士化妝品】主攻Z世代男士　花王推出化妝品品牌UNLICS

商業 16:17 2022/11/29

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花王為了主攻Z世代男士客群，於12月1日推出相關化妝品品牌「UNLICS」。（YouTube圖片）

男士化妝品市場的發展潛力巨大，花王為了主攻Z世代男士客群，於12月1日推出相關化妝品品牌「UNLICS」，品牌口號是「Hungry For Beauty」，未來更將進軍其他亞洲地方。

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品牌名稱UNLICS是由Unlimted（無限）和Curiosity（好奇心）組成的造詞，花王更指定了3位男性網紅作為品牌合作夥伴，希望可借此打入年輕男士市場。

UNLICS的產品包括底妝及面膜等護膚產品，將率先在網站上銷售，價格由2640到3850日圓（約149.1至217.5港元）不等。該公司還計劃擴大其產品陣容，並擴展到以中國為中心的其他亞洲地區，通過實體渠道銷售產品。

市場規模連續4年增長

事實上，此次並非花王首次擴充女性以外的化妝品市場。該企旗下的佳麗寶（Kanebo）化妝品此前同樣以Z世代為核心，推出了不分性別的化妝品。更為男士客戶改變粉底的配方，以配合皮脂分泌較旺盛的男性膚質。

據調查公司INTAGE的數據顯示，男性化妝品市場規模連續4年增長，至406億日圓（約27億港元），並創下歷史最高水平。

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責任編輯：李智美

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