【iMoney Giftaway】送東港城 X DOSHA Woodcraft 朽木重生工作坊

名額各6個

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由即日起至2023年1月2日期間，東港城將為大家呈獻不一樣的聖誕考古體驗，以Christmas + History為主題，打造「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」。聯同本地青年文創手工木藝品牌Dosha Woodcraft專門以回收木材製成手工精品，將於東港城舉辦一連串的木藝工作坊，更會舉辦「朽木重生考察團」，帶大家了解廢木回收的過程，甚至體驗部分工序。

今期【iMoney 有禮】送出「東港城 X DOSHA Woodcraft 朽木重生工作坊」之 精靈木方工作坊(12月17日) 或 聖誕燭台工作坊(12月18日)，讓大家施展魔法，讓廢木重生成精緻又實用的小家品！

如想獲得禮品，立即到相關帖子參加遊戲﹕

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截止日期﹕2022年12月12日（下午2時正）

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^精靈木方工作坊(12月17日)時間為下午5時至6時;聖誕燭台工作坊(12月18日)時間為下午5時至6時。

^是次禮品換領信將以電郵方式發送給個別得獎者。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。