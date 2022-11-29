【中小企導航@iM網欄】中小企業 急需關注的ESG策略

ESG一直都是上市公司和大型企業較為關注的課題，主要原因是ESG與滿足上市條例和提升企業品牌形象有着密切的關係。但對中小企業而言，ESG與他們日常業務相關性似乎較低，普遍認為不需要理會，因而大都不太關心。

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究竟ESG是甚麼？ESG 是由Environment（環境保護）， Social （社會責任）和 Governance（公司治理）三個英文單字的第一個英文字母組成的單詞， 在2004 年聯合國全球契約（UN Global Compact）中首次提出。當中，ESG的「環境保護」包含了氣候變化、污染與廢棄物管理、可再生能源等；「社會責任」包含了人力資源發展、產品安全責任、持份者的否決權等；「公司治理」包含商業倫理、競爭行為、財務系統穩定與透明度等。ESG被視為評估企業經營的重要指標，也是企業獲得客戶與投資人信任的基礎。

近年，在各地不斷發生的天災、反常天氣、疫情，令全球對ESG的關注度大大提升。國家發改委出台的《「十四五」循環經濟發展規劃》明確指示於2025年前正式全面推行循環型生産方式，鼓勵工業推行綠色設計和清潔生產，並加強資源綜合利用效率；同時亦鼓勵金融機構加大對綠色經濟領域的投融資力度以支援循環經濟有關企業和項目。香港特區政府亦提出致力爭取2050年前實現碳中和的目標。

這些舉措正好提示中小企業必須留意ESG在業內的快速變化。相信隨着社會對ESG的關注日深，迫使各大知名品牌對ESG作出正面回應，從而引領供應鏈作出配合ESG的行動，從大型企業續步推向中小企業。正如，當年ISO 9000質量管理體系在全球快速推展的情況一樣，ISO 9000認證已成為優秀質量的標誌，亦是成為品牌商供應鏈內其中一員的基本條件。同時，由於政策的傾斜，鼓勵企業推行ESG，將會一系列的資助計劃朝這方向發展出來，如已成立多年的「回收基金」、「清潔生產伙伴計劃」，及近年推出的「低碳綠色科研基金」。

另一個對企業非常重要的事實，就是Z世代客戶普遍對ESG較為着重，他們在選擇品牌或企業時，會較傾向那些願意對環境及社會付出責任和行動的企業。這也意味着，對ESG關注的企業會較容易吸引Z世代的員工，而Z世代員工正是企業未來的最主要員工。

綜觀上述各點，現在正是時候，中小企業踏出ESG之路，在現業務內增添ESG元素，吸引優秀的人才，以維持並提升企業的競爭優勢。

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作者_盧威林博士 簡介： 威博顧問有限公司總經理暨首席顧問 企業升級轉型專家，擁有23年以上的專業管理顧問及培訓經驗，曾協助不同產業內企業、公營機構及政府部門優化組織結構及提升營運效率，客戶遍佈粵港澳大灣區，對粵港澳大灣區政策及優惠具相當的認識。近年主力協助香港企業應用數碼分析工具進入國內市場及實施商業模式革新。

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