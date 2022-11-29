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【潛水手錶】潛水專用App《Oceanic+》　正式登陸Apple Watch Ultra

科技 16:01 2022/11/29

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Oceanic+已正式上架蘋果App Store。

蘋果（Apple）於9月發布會宣布，推出Apple Watch Ultra智能手錶，當時該企更強調Apple Watch Ultra的潛水功能，惟當時與Huish Outdoors合作、針對潛水活動打造的Oceanic+應用程式卻未開放下載。過了接近3個月，Oceanic+已正式上架蘋果App Store。

【Apple】 Apple Watch Ultra 及新AirPods Pro　9月23日港零售店開售

【蘋果發布會】Apple Watch Ultra針對潛水、極限運動需求　售6,399元

Oceanic+配合Apple Watch Ultra搭載的全新深度計和水溫感應器，可讓一般背負水肺的潛水員，前往深達40米，或深達130英呎的水下環境進行探索。用家可透過程式設定水面時間、深度和氣體等資訊，讓Oceanic+依照這些資訊，計算使用者的免減壓時間，並讓用家了解在特定深度可停留的時間限制。

此外，Oceanic+也整合潮汐、水溫等潛水條件，並且讓用家紀錄由計劃潛水，到第一次跳入水中，再到返回陸地踏出的第一步的數據，用户也可追蹤相關數據及比較潛水的所有細節，更可直接在app與其他潛水員分享潛水經驗。

    點擊圖片放大
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據蘋果資料顯示，Oceanic+基本計劃費用全免，很多常用潛水功能，包括深度和時間，以及記錄最近的潛水活動均已包括在內。 不過如需使用減壓追蹤功能、身體組織負荷、位置計劃及無限的潛水記錄容量，《Oceanic+》app 每月收費為78港元，每年收費為628港元。家人共享為每年收費為998港元，可供多達五人使用。

【Google手錶】Google首款智能手錶亮相　Pixel Watch內置Fitbit集成系統

責任編輯：曾曉汶

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