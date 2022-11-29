【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

其他股評時段:

00:15 恒指大升

01:15 成交增加 買貨力量尚算強大

02:55 上周恒指反彈升至18414點後調整

06:50 美團業績對板

08:40 100天綫18450點成下一阻力

12:00 年底前兩主題有短綫炒作

18:05 00388 港交所

21:44 50天綫17000點或樓下可入第一注

22:12 裂口位16138至16829點要留意

23:50 油股

28:22 03175 F三星原油期

35:22 03309 希瑪眼科

39:30 水泥股買得？

44:50 00916 龍源電力

47:00 01810 小米

50:02 01801 信達生物

54:12 01772 贛鋒鋰業

01:01:03 00914 中移動



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