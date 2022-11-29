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【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

iMTV＋ 19:30 2022/11/29

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01:15 成交增加 買貨力量尚算強大
02:55 上周恒指反彈升至18414點後調整 
06:50 美團業績對板
08:40 100天綫18450點成下一阻力
12:00 年底前兩主題有短綫炒作
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