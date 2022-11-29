【溫股知新】回調如期展開 短期前景未改

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【更易撲飛？】城市售票網新系統周四推出 聲稱同一時段可容納購票人數增10倍至約2萬個
其他股評時段:
00:15 恒指大升
01:15 成交增加 買貨力量尚算強大
02:55 上周恒指反彈升至18414點後調整
06:50 美團業績對板
08:40 100天綫18450點成下一阻力
12:00 年底前兩主題有短綫炒作
18:05 00388 港交所
21:44 50天綫17000點或樓下可入第一注
22:12 裂口位16138至16829點要留意
23:50 油股
28:22 03175 F三星原油期
35:22 03309 希瑪眼科
39:30 水泥股買得？
44:50 00916 龍源電力
47:00 01810 小米
50:02 01801 信達生物
54:12 01772 贛鋒鋰業
01:01:03 00914 中移動
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欄名 : 溫股知新