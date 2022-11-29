【資料外洩】5.33億Facebook用戶數據遭外洩 歐洲監管機構重罰Meta21.5億元

Facebook上年被爆出外洩5.33億用戶的個人訊息引起廣泛討論，不少地區監管機構均表示將會展開調查，而近日歐洲主要監管機構之一的愛爾蘭數據保護委員會對事件作出裁決，委員會以Meta未能更好地保護5億多用戶的電話號碼和其他資訊不被所謂的「數據抓取工具」獲取為由，對Facebook母公司Meta處以2.65億歐元罰款（約21.5億元）。

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該次被洩漏的用戶涵蓋106個國家，其中包括3,200萬個美國用戶、1,100萬個英國用戶、600萬個印度用戶，被公開的資料包括電話、Facebook ID、全名、所在地、生日、個人簡歷，在某些情況下，甚至包含婚姻狀況、教育程度、電子郵件、所屬公司等。

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根據外媒報導，歐盟目前正持續收緊對大型科技公司的監管，已有兩項針對大型科技公司的法律通過並開始實施，分別為《數字服務法案》及《數字市場法案》，前者規範科技公司的內容審核系統，後者旨在限制科技巨頭的不正當競爭行為。

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記者：鄭日棱