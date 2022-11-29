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歐盟就俄油價格上限未達共識 波蘭堅持低於G7水平

環球社會熱點 16:06 2022/11/29

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俄羅斯與烏克蘭開戰後能源價格急升，歐盟緊急商議對策。據悉歐盟未能就俄羅斯石油價格達成共識，波蘭要求價格需要低於七國集團（G7）的建議水平。如未能如期達成共識，歐盟可能對俄羅斯能源採取更嚴格手段。

【烏克蘭戰爭】普京警告美歐如對油價設限 嚴重影響市場 【下一頁】

歐盟外交官員透露，各成員國政府未能在周一（28日）就俄羅斯石油價格上限達成共識，雖然法律架構已同意，但波蘭與數國不同意價格。波蘭堅持，俄油價格上限要低過G7建議的每桶65至70美元水平。

波蘭等國指出，俄羅斯原油現時交易價格已低至每桶63.5美元，G7的定價將不會打擊莫斯科政府。因俄羅斯生產每桶石油的成本預計約20美元，反對國家希望，俄油價格上限定在每桶30美元。

波蘭外交官員指出，如歐盟未能在下周一（12月5日）達成共識，可能實施更嚴厲的措施，當日起全面禁止入口俄原油，明年2月5日起停止入口石油產品。歐盟外交官員指波蘭立場堅定，使其他成員國感煩擾。暫時未有下一輪商討日期。

歐盟公布天然氣價格上限 定為每兆瓦時275歐元（第二版） 【下一頁】

G7向歐盟提出一個更放寬的制裁俄油方案，希望保持石油供應及全球經濟穩定。提議允許歐盟及其他全球客戶繼續購買俄羅斯原油，但價格只能低於或等同G7同意的水平。

馬爾他﹑塞浦路斯及希臘反之擔憂G7的俄油價格定得太低，可能影響3國龐大的運輸行業。但外交人員指出，三國在法律上獲得一定程度讓步，不影響他們支持G7的價格上限。

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責任編輯：吳漢培

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