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【中國經濟】美銀：內地未來數周釋出訊號優化防控　明年中國經濟增長5.5%

股市 15:09 2022/11/29

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【中國經濟】美銀：內地未來數周釋出訊號優化防控措施　明年中國經濟增長5.5%

中國已開始放鬆防疫措施，但疫情反覆下，各地湧現反封控抗議。美銀大中華首席經濟學家兼亞洲經濟研究主管喬虹表示，市民的放鬆憧憬及實際執行上出現差距，「20條」過於複雜，地方層面難以實行，但管理公眾預期是中央的重要工作，估計這兩周最高領導層可能會釋出訊號，包括就地方政府執行20條優化防控措施發出進一步指示、防控措施放鬆路徑，以穩定社會。

喬虹指，若未來數周最高領導層沒有任何訊號，各地防疫續部分放鬆及收緊，該行才會更憂慮潛在經濟下行壓力。

美銀相信，整個重啟需要4至6個月完成，預期今年中國經濟按年增長3%，明年增長提速至5.5%，主要由消費推動，受累外部需求減弱，淨出口對GDP貢獻將會更少。但該行認為，明年下半年出現強勁反彈前，經濟前景會惡化，料明年首季甚至收縮0.6%。她指，在消費者信心回復及家庭多餘儲蓄釋放下，預期明年下半中國消費將反彈。

喬虹指，不預期有太多貨幣政策寬及財政政策刺激，因為若防控放寬較進取，決策者可能擔心出現過份放鬆的機會，故會限制刺激措施出台。

香港今年經濟將會收縮已是市場共識，美銀預期全年按年收縮3.3%，料到明年回復增長3.1%。美銀中國經濟學家皮曉晴表示，香港樓市下行及商業投資疲弱損害短期經濟前景。

美銀預期今明兩年香港樓市將會共跌15%至20%，屆時港府也有機會稍為放鬆樓市限制措施。同時，中國重啟對香港帶來重要支持，若內地明年第三季起取消隔離政策及社交措施，料會帶動內地人來港買樓的積壓需求。因此，皮曉晴料，香港經濟到明年下半年才有更強勁的反彈。

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