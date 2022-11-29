日本出生人口再創新低 政府將採取措施鼓勵結婚生育

日本政府公布數據，顯示日本今年的出生人口至今仍不足60萬，料會打破去年全年僅81.1萬人出生的紀錄創新低。政府形容情況危機，承諾將會採取新措施鼓勵國民結婚和生育。

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官方數據顯示，日本今年1月至9月共有超過59.9萬人出生，較去年同期低4.9%，因此當地今年的出生人口預計會再創新低。

日本的出生人口於1973年達到210萬見頂後，出生人數就持續下降，預計到了2040年僅有74萬人出生。

該國目前有超過1.25億，但總人口已經連跌14年，預計到了2060年將跌至8,670萬人。

内閣官房長官松野博一承認出生人口情況危急，指步伐明顯較去年更慢，承諾會採取措施鼓勵人們結婚生育。

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日本為全球第三大經濟體，但生活成本高企及薪金增長緩慢等因素，導致不少年輕人對結婚和生兒育女卻步。

政府雖然有為孕婦懷孕分娩和照顧兒童等方面提供補貼，但未見明顯成果。

政府委託的小組上周更向首相岸田文雄提交一份報告，指出生率低和人口下跌或成為削弱日本國力的因素。

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責任編輯：鄭錦玲