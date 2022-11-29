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【虛擬經濟】索尼新推可記錄全身動作穿戴式裝置 進軍虛擬角色動畫及Vtuber市場 定價2,800元預計明年1月上市

環球政經 21:08 2022/11/29

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索尼日本於今日（29日）發表了一款全新的人物動作捕捉裝置「mocopi」，通過在用戶身體6個不同部位安裝感應器，並與手機應用程式連接後，即能協助用戶為其虛擬角色（Avatar）輕鬆製作動態影像，對於Vtuber（虛擬實況主）等職業具一定吸引力。新產品的定價為49,500日圓，折合港幣約2,800元，預訂明年1月率先在日本市場發售。

【青姐話】波幅見好收   後患在裂口

這款mocopi系統主要由六個佩戴於用戶頭部、左腕、右腕、臀部、左腳踝及右腳踝位置的感應器組成，每個感應器大小為3.2cm直徑及1.1cm厚。當mocopi用戶進行跳舞或跑步之類的動作時，將能夠與手機應用程式上的虛擬角色自動進行同步。

mocopi系統應用上主要為用戶在虛擬世界應用程式中，為個人虛擬角色製作動態影像。此舉被視為索尼進一步進軍虛擬現實（VR）及擴增實境（AR）領域，並為未來的元宇宙發展鋪路。

產品介紹：

產品使用方法：

 

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