白宮聖誕節裝飾亮相 主題為「We the People」

聖誕節將近，美國白宮已經公布今年聖誕裝飾佈置。今年主題為「We the People」，一共用上逾70棵聖誕樹。白宮表示，超過150人一同佈置聖誕裝飾。美國第一夫人吉爾主持揭幕禮，她指裝飾體現令美國人團結的價值觀隨處可見。

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吉爾（Jill Biden）周一（28日）公布白宮今年聖誕裝飾，主題是她早在數月前已經定下的「We the People」。白宮表示，一共有逾150名志願者，在一周時間內協助佈置裝飾。總共使用了77棵聖誕樹，25個花圈及逾8.3萬盞節日燈。

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吉爾表示，裝飾體現令美國人團結的價值觀，每一個房間都擁有裝飾，身邊隨處可見展示可能性、樂觀及團結信念的飾品。為配合主題，白宮還在圖書館內展示一份1845年印製的《獨立宣言》（Declaration of Independence）副本。

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白宮今年薑餅蛋糕亦新增費城（Philadelphia）獨立廳（Independence Hall）造形的曲奇，白宮糕點師Susan Morrison表示，蛋糕總重量達300磅，其中包括30磅的朱古力及40磅的糖衣。裝飾中亦融入美國總統拜登（Joe Biden）的家族元素，在國宴廳壁爐上掛起的長筒襪正是拜登家族流傳款式。

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責任編輯：李俊儀