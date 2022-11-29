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【內地疫情】國務院：加快80歲以上人群疫苗接種率　成立整治工作專班（不斷更新）

股市 15:32 2022/11/29

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內地多地出現示威抗議，大量民眾不滿過度防疫。國務院聯防聯控機制於今天（29日）下午3點召開新聞發佈會，主題是「落細落實防控措施，有效抓好疫情處置」。國家衛健委、防控局、疾控中心代表及專家均會出席國務院聯防聯控機制新聞發佈會，央視全程直播。

國家疾控局衛生免疫司司長夏剛表示，為進一步加快老年人的接種，國務院聯防聯控機制綜合組印發了加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案，做好新冠疫苗加強免疫和老年人的接種工作。

國家疾控局監督一司司長程有全表示，針對防控措施簡單化、「層層加碼」、「一刀切」、隨意「靜默」等問題，各地已經成立「整治層層加碼工作專班」，聯防聯控機制綜合組進行調度，對於反映問題進行積極有效的回應，並轉交給有關地方給予推動解決。

關於二十條優化措施，程有全表示，每條措施都有充分的科學的依據和證據支撐。他強調，並非有了二十條就不要第九版，應當堅持第九版，落實二十條，有效降低疫情風險。

衛健委另外公佈，周一（28日）內地新增確診病例3624例，當中本土病例3561例，包括廣東1168例，北京957例。

國家衛健委在新聞發布會前發稿指，要加快提升80歲以上人群新冠疫苗接種率，所有已獲批開展加強免疫接種的疫苗及組合均可用於第一劑次加強免疫；時間間隔方面，第一劑次加強免疫與全程接種時間間隔調整為3個月以上。

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編輯：李哲毅

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