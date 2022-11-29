【內地疫情】國務院：加快80歲以上人群疫苗接種率　封控快封快解、應解盡解（不斷更新）

▲ 【內地疫情】國務院：加快80歲以上人群疫苗接種率 成立整治工作專班

內地多地出現示威抗議，大量民眾不滿過度防疫。國務院聯防聯控機制於今天（29日）下午3點召開新聞發佈會，國家疾控局衛生免疫司司長夏剛表示，為進一步加快老年人的接種，國務院聯防聯控機制綜合組印發加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案，做好新冠疫苗加強免疫和老年人的接種工作。

國家衛健委在新聞發布會前發稿指，要加快提升80歲以上人群新冠疫苗接種率，所有已獲批開展加強免疫接種的疫苗及組合均可用於第一劑次加強免疫；時間間隔方面，第一劑次加強免疫與全程接種時間間隔調整為3個月以上。

夏剛表示，將優化預防接種服務，延續前期的便民措施，繼續設立老年人的綠色通道、臨時接種點、使用流動接種車，最大限度的為老年人提供便利。

國家衞健委發言人米鋒表示，目前各地正在抓實抓細做好疫情防控，要根據檢測、流調結果做好風險研判，精準判定風險區域，封控管理要快封快解、應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便。

成立整治工作專班、嚴肅打擊防控措施簡單化

國家疾控局監督一司司長程有全表示，針對防控措施簡單化、「層層加碼」、「一刀切」、隨意「靜默」等問題，各地已經成立「整治層層加碼工作專班」，聯防聯控機制綜合組進行調度，對於反映問題進行積極有效的回應，並轉交給有關地方給予推動解決。

關於二十條優化措施，程有全表示，每條措施都有充分的科學的依據和證據支撐。他強調，並非有了二十條就不要第九版，應當堅持第九版，落實二十條，有效降低疫情風險。

衛健委另外公佈，周一（28日）內地新增38645宗新冠確診個案，較前一日4萬宗稍減，當中35021宗被歸為「無症狀感染」、3624例被歸為「確診病例」。

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編輯：李哲毅

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