拜登稱鐵路罷工破壞美國經濟 促國會出手阻撓

美國鐵路系統將於下月9日大罷工，勞資雙方談判仍陷僵局。總統拜登指鐵路罷工將會破壞美國經濟，要求國會出手阻撓罷工行動。

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拜登（Joe Biden）任命的特別仲裁委員會早前提出建議，為鐵路工人加薪24%並提供5,000美元（約3.9萬港元）獎金。不過勞方不滿的編更休息日及有薪病假等工作條件糾紛，仍未能解決。

美國鐵路行業有11.5萬工人，有8個工會已經和鐵路公司達成為期5年、為鐵路工人加薪24%的協議。但代表行業過半數工人的四大鐵路工會已拒絕協議，要求重新談判制定新一份加薪協議。

勞資雙方談判困於僵局，早前同意設立的冷靜期也將於下周結束。

拜登周一（28日）發表聲明，形容自己是一位驕傲的親工人總統。他强調不願意建議國會介入，但指不作為的經濟後果太大。

他指如果沒有鐵路貨運的話，大量美國工業將會面臨倒閉，强調鐵路系統停擺會破壞美國經濟。

他呼籲國會在下月9日的談判限期結束前，出手干預阻止鐵路工人罷工。據悉，國會有權强加協議條款，或者迫使勞資雙方新一年繼續談判。

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另外，美國商會（U.S. Chamber of Commerce）、全國製造商協會（NAM）和全國零售聯合會（NRF）牽頭的400多個商業團體周一去信國會領袖，敦促國會介入鐵路罷工談判。

商界表示，鐵路系統會提前一周停運化學危險品、肥料和容易腐爛的貨物，防止這類產品滯留途中造成負面影響。

因此鐵路工人即使罷工僅持續短時間也會造成巨大影響，在罷工開始前當地就會開始承受經濟痛苦。

他們警告鐵路罷工只會增加美國經濟面臨的阻力，會立即導致供應短缺和加價。美國鐵路公司（Amtrak）和通勤鐵路服務停擺，每天將影響多達700萬旅客。大量企業在關鍵的假日購物季也會面臨銷售中斷的困境。

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責任編輯：鄭錦玲