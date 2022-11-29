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【日本汽車】豐田10月全球生產77萬輛、按年增23%　海外產銷均增兩成創新高

股市 14:36 2022/11/29

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【日本汽車】豐田10月全球生產77萬輛、按年增23%　海外產銷均增兩成創新高

日本車廠豐田（Toyota，美：TM）周二（29日）公布10月數據，全球產量按增23%至771,382輛，超出75萬輛目標，較9月新高88.7萬輛則跌13%。豐田10月海外產銷均創新高，分別按年增19.5%及21.2%至568,233輛及718,650輛。

中國疫情持續，以及供應鏈限制，豐田調整部分中國業務，但10月中國產量按年增18.4%。

豐田稱，由於需求旺盛，加上去年疫情在東南亞蔓延導致零部件供應短缺造成基數影響，其全球銷量和產量都超過了去年的水平。豐田稱，考慮到半導體短缺及疫情，仍然難以預測業務情況，但會繼續密切關注零部件供應情況，盡可能避免產量突然下降，同時盡力交付更多車輛。

有外電引述豐田採購部主管表示，環球半導體短缺持續，部分半導體廠商優先供貨予其他電子產品公司，加上自然災害及新冠疫情停工阻礙汽車芯片供應復甦。

面對原材料價格上漲及零件短缺，豐田削全年目標產量，將全財年出產目標50萬輛降至920萬輛，但按年仍增7%。

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記者：宋佩恩

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