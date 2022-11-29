  • 27°C
香港時間 : 20221129日 (週二) 17:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

南韓政府與工會談判破裂 尹錫悅下令水泥車司機復工（第二版）

環球社會熱點 16:30 2022/11/29

分享：

分享：

南韓政府日前與貨車司機工會舉行首次談判，嘗試終止長達5日的罷工。但雙方談判破裂，預計會再次舉行談判。總統尹錫悅下令，要求水泥車司機復工，並批評罷工是不顧民生和經濟的自私行為。工會批評政府的「開工令」，指政府猶如為業界下達「戒嚴令」。

（第二版更新工會回應）

南韓首與貨車司機工會談判 尹錫悅或勒令復工 【下一頁】

南韓政府周一（28日）表示，與貨車司機工會的首次會面後，雙方未能減少分歧談判破裂，但同意在周三（30日）舉行另一次談判。政府官員表明，可以延長安全運輸費期限至3年，但拒絕擴大適用範圍，並要求復工。工會則要求政府不要下達強制復工令，亦堅持訴求。

尹錫悅周二（29日）召開國務會議時表示，為免南韓及民生經濟面臨更大危機，決定向水泥車司機下達「開工令」。尹錫悅指經濟停擺後恢復需要巨大犧牲及費用，水泥及鋼鐵等物料運輸受阻妨礙當地建築施工進程，對民生及基建構成威脅。

貨車工會同日發出聲明，指摘政府下令強制復工宛如業內戒嚴令。工會副主席吳南俊表明工會不會就範，指政府加大打壓，將激起更強有力的抗爭。工會亦指出，開工令違反國際勞工法及南韓憲法。

【世界盃2022】南韓輸波孫興慜哭成淚人 加納領隊賽後強拉自拍惹批評（有片） 【下一頁】

尹錫悅亦批評，貨車司機罷工只顧一己私利，毫無理由地莽顧民生及經濟，甚至有人做出攻擊不參與罷工同事的行為。尹錫悅呼籲工會及早停止罷工，讓司機盡早返回工作崗位。

經濟副總理兼企劃財政部長秋慶鎬同日表明，開工令生效後如有司機或從業人員拒絕服從，政府將依法嚴懲。政府可能吊銷司機牌照﹑停止有關公司運作﹑判處3年以下刑期或3,000萬韓圜（約17.7萬港元）以下罰款。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

金正恩次女再度現身 伴父與北韓導彈發射工作人員合照
2022/11/27
金正恩次女再度現身 伴父與北韓導彈發射工作人員合照
【世界盃2022】南韓料將逾3萬人外出觀賽 加強警力防梨泰院悲劇重演
2022/11/28
【世界盃2022】南韓料將逾3萬人外出觀賽 加強警力防梨泰院悲劇重演
Jin料最快下月入伍 成BTS首名服兵役成員
2022/11/24
Jin料最快下月入伍 成BTS首名服兵役成員
南韓貨車司機再發起大罷工 半年來第二次
2022/11/24
南韓貨車司機再發起大罷工 半年來第二次
金與正斥南韓為美國忠犬 警告制裁愈強北韓敵意愈大
2022/11/24
金與正斥南韓為美國忠犬 警告制裁愈強北韓敵意愈大

你可能感興趣

金正恩次女再度現身 伴父與北韓導彈發射工作人員合照
20:03 2022/11/27
金正恩次女再度現身 伴父與北韓導彈發射工作人員合照
【世界盃2022】南韓料將逾3萬人外出觀賽 加強警力防梨泰院悲劇重演
18:48 2022/11/28
【世界盃2022】南韓料將逾3萬人外出觀賽 加強警力防梨泰院悲劇重演
Jin料最快下月入伍 成BTS首名服兵役成員
14:35 2022/11/24
Jin料最快下月入伍 成BTS首名服兵役成員
經濟 尹錫悅 司機 罷工 南韓 運輸

上一篇文章

南韓欲推「專屬」優惠 吸引Tesla設超級工廠

下一篇文章

歐盟就俄油價格上限未達共識 波蘭堅持低於G7水平
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃2022】南韓輸波孫興慜哭成淚人 加納職員賽後強拉自拍惹批評（有片）
【世界盃2022】南韓輸波孫興慜哭成淚人 加納職員賽後強拉自拍惹批評（有片）
【世界盃2022】卡塔爾球迷曬德國球員照 反擊德國上場賽前掩口
【世界盃2022】卡塔爾球迷曬德國球員照 反擊德國上場賽前掩口
英房屋需求大減4成 業主降價求售 明年樓價料跌5%
英房屋需求大減4成 業主降價求售 明年樓價料跌5%
新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月29日 時間17:00）
【烏克蘭戰爭】美俄延後核裁軍會議 美助烏修復電網（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】美俄延後核裁軍會議 美助烏修復電網（不斷更新）
世界最大活火山爆發 近40年來首次
世界最大活火山爆發 近40年來首次
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款