南韓政府與工會談判破裂 尹錫悅下令水泥車司機復工（第二版）

南韓政府日前與貨車司機工會舉行首次談判，嘗試終止長達5日的罷工。但雙方談判破裂，預計會再次舉行談判。總統尹錫悅下令，要求水泥車司機復工，並批評罷工是不顧民生和經濟的自私行為。工會批評政府的「開工令」，指政府猶如為業界下達「戒嚴令」。

（第二版更新工會回應）

南韓首與貨車司機工會談判 尹錫悅或勒令復工 【下一頁】

南韓政府周一（28日）表示，與貨車司機工會的首次會面後，雙方未能減少分歧談判破裂，但同意在周三（30日）舉行另一次談判。政府官員表明，可以延長安全運輸費期限至3年，但拒絕擴大適用範圍，並要求復工。工會則要求政府不要下達強制復工令，亦堅持訴求。

尹錫悅周二（29日）召開國務會議時表示，為免南韓及民生經濟面臨更大危機，決定向水泥車司機下達「開工令」。尹錫悅指經濟停擺後恢復需要巨大犧牲及費用，水泥及鋼鐵等物料運輸受阻妨礙當地建築施工進程，對民生及基建構成威脅。

貨車工會同日發出聲明，指摘政府下令強制復工宛如業內戒嚴令。工會副主席吳南俊表明工會不會就範，指政府加大打壓，將激起更強有力的抗爭。工會亦指出，開工令違反國際勞工法及南韓憲法。

【世界盃2022】南韓輸波孫興慜哭成淚人 加納領隊賽後強拉自拍惹批評（有片） 【下一頁】

尹錫悅亦批評，貨車司機罷工只顧一己私利，毫無理由地莽顧民生及經濟，甚至有人做出攻擊不參與罷工同事的行為。尹錫悅呼籲工會及早停止罷工，讓司機盡早返回工作崗位。

經濟副總理兼企劃財政部長秋慶鎬同日表明，開工令生效後如有司機或從業人員拒絕服從，政府將依法嚴懲。政府可能吊銷司機牌照﹑停止有關公司運作﹑判處3年以下刑期或3,000萬韓圜（約17.7萬港元）以下罰款。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培