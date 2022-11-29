【美國罷工】美國鐵路公會擬下月罷工　科企轉用貨車運送芯片

▲ DHL Global Forwarding表示，供應關鍵半導體芯片的科技企業紛紛出招應對，當中包括調整芯片輸送方式，避免再次出現供應鏈中斷問題。

美國貨運鐵路運輸系統員工計畫在12月9日發動大罷工，或對美國經濟帶來嚴重衝擊。供應關鍵半導體芯片的科技企業紛紛出招應對，當中包括調整芯片輸送方式，避免再次出現供應鏈中斷問題。

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據CNBC報道，DHL Global Forwarding美洲海運負責人Goetz Alebrand表示，目前大量科技貨物，包括對高科技業和汽車業至關重要的半導體芯片，都改採貨車運輸的方式。不過他也強調，雖然現時有更多的貨車，但不意味着有足夠的貨車，全面接收所有鐵路貨物。

Alebrand也提及，目前會優先處理易腐爛或危險品，若貨物不具有易腐爛或危險品的特徵，就需要等待。而DHL Global Forwarding也已告知客戶，鐵路罷工可能對其營運造成的嚴重影響，包括延誤以及相關的滯留費和滯期費。

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責任編輯：曾曉汶

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