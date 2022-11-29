【科企展望】惠譽：明年亞太區科技行業展望為「惡化」　內地網企復甦速度料波動

▲ 【科企展望】惠譽：明年亞太區科技行業展望為「惡化」 內地網企複蘇速度料波動

國際評級機構惠譽發表報告，评估亞太地區科技行業2023年展望為「惡化」，反映了全球經濟放緩疊加通脹高企或會抑制消費者對硬件科技產品的需求。惠譽稱，與一般消費品相比，硬件科技產品需求屬非剛性，但其所授評的亞太地區科技行業發行人在各自市場擁有雄厚實力，其低杠桿率對其信用狀況形成支撐。

惠譽提到，在三個產業板塊中，評估亞太地區全球硬件品牌的展望為「惡化」。惠譽預期，高通脹將使得該板塊整體盈利能力承壓加重，不過其授評的亞太地區科技硬件發行人憑藉其強大的市場地位和更大的高端業務敞口應能將上漲的部分投入成本轉嫁予消費者。惠譽預測，儘管去槓桿步伐放緩，受評公司的自由現金流中值將持續為正。

中國經濟態勢疲弱 影響網企盈利、現金流複甦

惠譽對中國互聯網巨頭和印度IT服務板塊的展望均為「中性」。惠譽稱，中國經濟環境在短期內相對疲弱的態勢將影響中國互聯網巨頭盈利以及現金生成能力複甦。惠譽認為，雖然中國互聯網巨頭的盈利能力已於2022年第二季度觸底，應能從2022年第三季度起開始適度地反彈。儘管如此，鑑於全球經濟環境的不確定性，惠譽預期中國互聯網巨頭後續的複蘇速度將較波動。

惠譽預期，2023年印度IT服務板塊的收入增長將減慢，因為美國將從2023年第二季度起陷入輕度衰退，歐元區全年GDP和消費支出將呈負增長，不過印度IT服務的利潤率應能持平，因為成本壓力的舒緩或會被整體市場需求增長放緩所抵消。惠譽稱，其授評的印度IT服務企業具有較大的評級空間，因為對方將繼續受益於較低的槓桿率。

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編輯：李哲毅