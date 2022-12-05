【新股IPO】美皓醫療1947孖展逾1.9億超購12.8倍、步陽國際亦超購10倍　一文看清新股認購表現

▲ 一文看清新股孖展認購表現

除周一最新招股的「辣條」零食品牌衛龍 （新上市編號：09985） 外，同期有牙醫服務商美皓醫療 （新上市編號：01947） 、鋁合金汽輪製造商步陽國際 （新上市編號：02457） 及從事腫瘤藥物研發的思路迪 （新上市編號：01244） 正在招股。

截止周一（5日）下午約2時，美皓集團孖展錄1.93億元，富途認購8000萬元，以公開發售部分1500萬元計算，超額12.8倍。美皓計劃每股發行價介乎0.84元至1元，每手5000股，一手入場費5050元。

步陽國際孖展暫錄1.55億元，其中輝立證券借出5000萬元，以公開發售部分約1500萬元計算，孖展超額10.36倍。步陽招股價介乎0.5元至0.6元，集資額最多約1.5億元，每手5000股計，一手入場費約3030元。

思路迪孖展暫錄2851萬元，其中富途借出1000萬元，以公開發售部分約4290萬計算，孖展輕微超購0.66倍。思路迪招股價介乎22.96元至26.24元，最高集資額約4.29億元，每手500股計，一手入場費約13252元。

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記者：宋佩恩

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