【新股IPO】濠暻科技2440首日孖展獲1.8倍超額認購、五新股周三起招股　一文看清新股認購表現（附表）

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【新股IPO】陽光保險6963今起招股 入場費3257.5元
濠暻科技 （新上市編號：02440） 、眼科醫療機械供應商高視醫療 （新上市編號：02407） 、花椒直播母企花房集團 （新上市編號：03611） 陽光保險 （新上市編號：06963） 及牙醫服務商美皓醫療 （新上市編號：01947） 五隻新股周三（30日）起招股，濠暻、高視、花房及陽光保險均於12月5日截止招股，陽光料12月9日掛牌，濠暻、花房及高視將於12月12日掛牌；美皓醫療12月6日截止招股，預計12月14日掛牌。
鋁合金汽輪製造商步陽國際 （新上市編號：02457） 及從事腫瘤藥物研發的思路迪 （新上市編號：01244） 兩隻新股周二（29日）起招股，同樣12月7日截止招股，預計12月15日上市。
|新股
|孖展認購額
|超額倍數
|申請截止日
|招股詳情
|濠暻科技 （新上市編號：02440）
|3358萬元
|1.84倍超額
|12月5日
|【按此】
|花房集團 （新上市編號：03611）
|905萬元
|未足額
|12月5日
|【按此】
|陽光保險 （新上市編號：06963）
|443萬元
|未足額
|12月5日
|【按此】
|高視醫療 （新上市編號：02407）
|2521萬元
|未足額
|12月5日
|【按此】
|美皓集團 （新上市編號：01947）
|1426萬元
|未足額
|12月6日
|【按此】
|思路迪 （新上市編號：01244）
|633萬元
|未足額
|12月7日
|【按此】
|步陽國際 （新上市編號：02457）
|1926萬元
|0.28倍超額
|12月7日
|【按此】
截止周二（29日）下午約1時，濠暻科技孖展暫錄3358萬元，其中輝立借出2000萬元，以公開集資1181萬元計算，獲1.84倍超額認購。濠暻計劃發行3600萬股，招股價介乎2.73元至3.28元，集資最多1.18億元，每手1000股，一手入場費約3313元。
花房集團孖展暫錄905萬元，老虎國際認購444萬元，以公開集資1656萬元計算，暫未足額認購。花房計劃發行4600萬股，招股價介乎2.8元至3.6元，每手1000股，一手入場費3636元。
陽光保險孖展暫錄443萬元，其中富途認購400萬元，以公開集資7.42億計算，暫未足額認購。陽光保險計劃發行11.5億股H股，招股價介乎5.83元至6.45元，一手入場費約3258元。
高視醫療孖展暫錄2521萬元，富途借出2500萬元，以公開集資6717萬元計算，暫未足額認購。高視醫療計劃發行1307萬股，集資最多6.72億元，每股發行價51.4元，一手入場費約5192元。
美皓集團孖展暫錄1426萬元，富途認購1100萬元，以公開發售部1500萬元計算，暫未足額認購。美皓計劃發行1.5億股，集資額最高1.5億元，每股發行價介乎0.84元至1元，每手5000股，一手入場費5050元。
步陽國際孖展暫錄1926萬元，其中富途借出1000萬元，以公開發售部分約1500萬元計算，孖展輕微超額0.28倍。步陽計劃發行2.5億股，招股價介乎0.5元至0.6元，集資額最多約1.5億元，每手5000股計，一手入場費約3030元。
思路迪孖展暫錄1151萬元，其中富途借出600萬元，以公開發售部分約4290萬計算，孖展未足額認購。思路迪計劃發行1635萬股，招股價介乎22.96元至26.24元，最高集資額約4.29億元，每手500股計，一手入場費約13252元。
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記者：宋佩恩
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