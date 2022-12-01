【新股IPO】濠暻科技2440孖展超額逾7倍、美皓及花房足額　一文看清新股認購表現（附表）

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【黃金前景】花旗料明年下半年金價翻身 挑戰1900美元
濠暻科技 （新上市編號：02440） 、眼科醫療機械供應商高視醫療 （新上市編號：02407） 、花椒直播母企花房集團 （新上市編號：03611） 陽光保險 （新上市編號：06963） 及牙醫服務商美皓醫療 （新上市編號：01947） 五隻新股周三（30日）起招股，濠暻、高視、花房及陽光保險均於12月5日截止招股，陽光料12月9日掛牌，濠暻、花房及高視將於12月12日掛牌；美皓醫療12月6日截止招股，預計12月14日掛牌。
鋁合金汽輪製造商步陽國際 （新上市編號：02457） 及從事腫瘤藥物研發的思路迪 （新上市編號：01244） 兩隻新股周二（29日）起招股，同樣12月7日截止招股，預計12月15日上市。
|新股
|孖展認購額
|超額倍數
|申請截止日
|招股詳情
|濠暻科技 （新上市編號：02440）
|9534萬元
|7.07倍
|12月5日
|【按此】
|花房集團 （新上市編號：03611）
|3313萬元
|1倍
|12月5日
|【按此】
|陽光保險 （新上市編號：06963）
|893萬元
|未足額
|12月5日
|【按此】
|高視醫療 （新上市編號：02407）
|4317萬元
|未足額
|12月5日
|【按此】
|美皓集團 （新上市編號：01947）
|3478萬元
|1.32倍
|12月6日
|【按此】
|思路迪 （新上市編號：01244）
|1442萬元
|未足額
|12月7日
|【按此】
|步陽國際 （新上市編號：02457）
|3343萬元
|1.23倍
|12月7日
|【按此】
截止周四（1日）下午約5時，濠暻科技孖展暫錄9534萬元，其中富途借出4800萬元，以公開集資1181萬元計算，獲1.84倍超額認購。濠暻計劃發行3600萬股，招股價介乎2.73元至3.28元，集資最多1.18億元，每手1000股，一手入場費約3313元。
花房集團孖展暫錄3313萬元，其中輝立認購800萬元，以公開集資1656萬元計算，超額1倍。花房計劃發行4600萬股，招股價介乎2.8元至3.6元，每手1000股，一手入場費3636元。
陽光保險孖展暫錄893萬元，其中富途認購600萬元，以公開集資7.42億計算，暫未足額認購。陽光保險計劃發行11.5億股H股，招股價介乎5.83元至6.45元，一手入場費約3258元。
高視醫療孖展暫錄4317萬元，富途借出3800萬元，以公開集資6717萬元計算，暫未足額認購。高視醫療計劃發行1307萬股，集資最多6.72億元，每股發行價51.4元，一手入場費約5192元。
美皓集團孖展暫錄3478萬元，富途認購1900萬元，以公開發售部1500萬元計算，超額1.32倍。美皓計劃發行1.5億股，集資額最高1.5億元，每股發行價介乎0.84元至1元，每手5000股，一手入場費5050元。
步陽國際孖展暫錄3343萬元，其中富途借出1300萬元，以公開發售部分約1500萬元計算，孖展輕微超額1.23倍。步陽計劃發行2.5億股，招股價介乎0.5元至0.6元，集資額最多約1.5億元，每手5000股計，一手入場費約3030元。
思路迪孖展暫錄1442萬元，其中富途借出600萬元，以公開發售部分約4290萬計算，孖展未足額認購。思路迪計劃發行1635萬股，招股價介乎22.96元至26.24元，最高集資額約4.29億元，每手500股計，一手入場費約13252元。
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記者：宋佩恩
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