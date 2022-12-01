【新股IPO】濠暻科技2440孖展超額逾7倍、美皓及花房足額　一文看清新股認購表現（附表）

▲ 一文看清新股認購表現

濠暻科技 （新上市編號：02440） 、眼科醫療機械供應商高視醫療 （新上市編號：02407） 、花椒直播母企花房集團 （新上市編號：03611） 陽光保險 （新上市編號：06963） 及牙醫服務商美皓醫療 （新上市編號：01947） 五隻新股周三（30日）起招股，濠暻、高視、花房及陽光保險均於12月5日截止招股，陽光料12月9日掛牌，濠暻、花房及高視將於12月12日掛牌；美皓醫療12月6日截止招股，預計12月14日掛牌。

鋁合金汽輪製造商步陽國際 （新上市編號：02457） 及從事腫瘤藥物研發的思路迪 （新上市編號：01244） 兩隻新股周二（29日）起招股，同樣12月7日截止招股，預計12月15日上市。

新股 孖展認購額 超額倍數 申請截止日 招股詳情 濠暻科技 （新上市編號：02440） 9534萬元 7.07倍 12月5日 【按此】 花房集團 （新上市編號：03611） 3313萬元 1倍 12月5日 【按此】 陽光保險 （新上市編號：06963） 893萬元 未足額 12月5日 【按此】 高視醫療 （新上市編號：02407） 4317萬元 未足額 12月5日 【按此】 美皓集團 （新上市編號：01947） 3478萬元 1.32倍 12月6日 【按此】 思路迪 （新上市編號：01244） 1442萬元 未足額 12月7日 【按此】 步陽國際 （新上市編號：02457） 3343萬元 1.23倍 12月7日 【按此】

截止周四（1日）下午約5時，濠暻科技孖展暫錄9534萬元，其中富途借出4800萬元，以公開集資1181萬元計算，獲1.84倍超額認購。濠暻計劃發行3600萬股，招股價介乎2.73元至3.28元，集資最多1.18億元，每手1000股，一手入場費約3313元。

花房集團孖展暫錄3313萬元，其中輝立認購800萬元，以公開集資1656萬元計算，超額1倍。花房計劃發行4600萬股，招股價介乎2.8元至3.6元，每手1000股，一手入場費3636元。

陽光保險孖展暫錄893萬元，其中富途認購600萬元，以公開集資7.42億計算，暫未足額認購。陽光保險計劃發行11.5億股H股，招股價介乎5.83元至6.45元，一手入場費約3258元。

高視醫療孖展暫錄4317萬元，富途借出3800萬元，以公開集資6717萬元計算，暫未足額認購。高視醫療計劃發行1307萬股，集資最多6.72億元，每股發行價51.4元，一手入場費約5192元。

美皓集團孖展暫錄3478萬元，富途認購1900萬元，以公開發售部1500萬元計算，超額1.32倍。美皓計劃發行1.5億股，集資額最高1.5億元，每股發行價介乎0.84元至1元，每手5000股，一手入場費5050元。

步陽國際孖展暫錄3343萬元，其中富途借出1300萬元，以公開發售部分約1500萬元計算，孖展輕微超額1.23倍。步陽計劃發行2.5億股，招股價介乎0.5元至0.6元，集資額最多約1.5億元，每手5000股計，一手入場費約3030元。

思路迪孖展暫錄1442萬元，其中富途借出600萬元，以公開發售部分約4290萬計算，孖展未足額認購。思路迪計劃發行1635萬股，招股價介乎22.96元至26.24元，最高集資額約4.29億元，每手500股計，一手入場費約13252元。

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記者：宋佩恩

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