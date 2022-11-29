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【新股IPO】步陽國際2457孖展暫錄912萬元、思路迪1244暫錄633萬元均未足額認購　一文看清新股認購表現（附表）

新股IPO 16:41 2022/11/29

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一文看清新股認購表現

鋁合金汽輪製造商步陽國際 （新上市編號：02457） 及從事腫瘤藥物研發的思路迪 （新上市編號：01244） 兩隻新股周二（29日）起招股，同樣12月7日截止招股，預計12月15日上市。

新股 孖展認購額 超額倍數 申請截止日 招股詳情
思路迪 （新上市編號：01244） 633萬元 未足額 12月7日 【按此】
步陽國際 （新上市編號：02457） 912萬元 未足額 12月7日 【按此】

截止周二（29日）下午約4時，步陽國際孖展暫錄912萬元，其中富途借出400萬元，以公開發售部分約1500萬元計算，孖展暫未足額認購。步陽計劃發行2.5億股，招股價介乎0.5元至0.6元，集資額最多約1.5億元，每手5000股計，一手入場費約3030元。

思路迪孖展暫錄633萬元，其中華盛借出320萬元，以公開發售部分約4290萬計算，孖展未足額認購。思路迪計劃發行1635萬股，招股價介乎22.96元至26.24元，最高集資額約4.29億元，每手500股計，一手入場費約13252元。

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港股 3D MEDICINES－B（01244） 步陽國際（02457） 集資 IPO 孖展

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