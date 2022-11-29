【新股IPO】步陽國際2457及思路迪1244分別暫錄逾300萬元　一文看清新股認購表現（附表）

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【港股市況】ATM領市美團大升9% 內房物管股造好 期結日恒生指數午後升逾700點重上萬八關（不斷更新）
鋁合金汽輪製造商步陽國際 （新上市編號：02457） 及從事腫瘤藥物研發的思路迪 （新上市編號：01244） 兩隻新股周二（29日）起招股，同樣12月7日截止招股，預計12月15日上市。
|新股
|孖展認購額
|超額倍數
|申請截止日
|招股詳情
|思路迪 （新上市編號：01244）
|306萬元
|未足額
|12月7日
|【按此】
|步陽國際 （新上市編號：02457）
|346萬元
|未足額
|12月7日
|【按此】
截止周二（29日）中午約12時，步陽國際孖展暫錄346萬元，其中富途借出200萬元，以公開發售部分約1500萬元計算，孖展暫未足額認購。步陽計劃發行2.5億股，招股價介乎0.5元至0.6元，集資額最多約1.5億元，每手5000股計，一手入場費約3030元。
思路迪孖展暫錄306萬元，其中富途借出300萬元，以公開發售部分約4290萬計算，孖展未足額認購。思路迪計劃發行1635萬股，招股價介乎22.96元至26.24元，最高集資額約4.29億元，每手500股計，一手入場費約13252元。
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記者：宋佩恩
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