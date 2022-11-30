科軒動力控股推電動車訂製方案 專攻新興市場

「我們想為世界帶來改變。」科軒動力控股（00476）行政總裁Miguel Valldecabres Polop口中的改變，是透過轉用電動車減少碳排放，為2050年全球實現碳中和的目標出一分力。惟當同業都聚焦歐美市場，該公司卻捨易取難，力拓新興市場，主攻公共交通工具，並以訂製方案解決客戶需要，近期更與全球最大烘焙公司之一的Bimbo簽訂合約，未來5年最少交付1,000輛電動配送貨車。

▲ 科軒動力控股行政總裁Miguel Valldecabres Polop（左）指出，新興市場是電動車的藍海，公司以訂製方案，提高競爭門檻。旁為主席張韌（中）及執行董事陳凱盈（右）。

不以銷售為手段

人無我有，人有我優，是聽慣的藍海策略。「今天都在說要向歐美國家銷售電動巴士，但實情這些國家人人都擁有私家車；反而無人看非洲、拉丁美洲、菲律賓這些新興國家的市場。」Miguel以菲律賓為例指，當地約65%人口以公共交通工具代步，巴士數目比整個歐洲的還多，其中30萬輛由老舊吉普車改裝的小巴吉普尼（Jeepney）就約有兩成，即６萬輛於2030年前需要更替。

Miguel說，集團根據吉普尼車廂擠擁又無冷氣的缺點，研發一款6.5米COMET電動小巴，除兼具吉普尼車身細的特點，樓底特高並設有空調，「坐得舒服了，客戶亦很滿意。」結果，該公司2021年與GET Worldwide達成協議，兩年內向當地巴士營運商交付500輛COMET，目前已交付超過70輛，主要在馬尼拉及宿霧行駛。

Miguel 強調，開拓新興市場，講求彈性，「菲律賓巴士營運商都要滿足碳中和的目標，我們則提供讓他們得以繼續營運的方案。」考慮到全數車隊更換為電動車，需要龐大資金，「我們就把車租給他們，讓他們逐步轉型到電動車。我們不是單純為賣車，而是提供解決方案，協助營運商轉型，那就是我們跟同業最大的分別。」他並指，要抵銷一輛吉普尼的碳排放，需要種植3,000棵樹：「如今一輛COMET就可以了。」他形容，那就是公司們業務的動力：「亦讓公司立於獨特的定位，這些都是較少受注視的市場。」他表示，下一個市場目標為非洲及拉丁美洲。

國內技術及生產線作後盾

科軒動力控股執行董事陳凱盈（Charmaine）補充指，新興市場的碳排放問題嚴重：「同業中，少有能這樣靈活處理客戶需要；加上國內電動車技術發展成熟，配合重慶的生產線，希望將技術融合並應用到海外客戶的業務上。」以Bimbo的配送貨車為例，該公司就因應其業務需要，提供度身訂造的電子平台底盤，包含傳動系統、電池及車輛控制單元和駕駛室，可配置 Bimbo 現有配送貨車的車身。

她又提到，藉著Bimbo打開墨西哥市場後，當地另有營運商對COMET電動小巴感興趣：「墨西哥的情況類近菲律賓，人口相若，路面不平；很適合使用COMET等小型交通工具。」有菲律賓的實例作參考，在墨西哥推動電動小巴更具說服力。

悄悄改變世界

對比同業傾向同一款式量產的做法，Miguel形容，該公司更似一個「訂製品牌」（private label）：「研發一輛車，然後找分銷商，那是最容易的營運模式；但我們為客戶訂製解決方案，這樣對手就較難跟我們競爭了。」他強調，公司並不急於拓展：「我們喜歡如大象般一步一步前行，每次一小步；我們希望悄悄地改變這個世界。」

目前，Miguel與Charmaine各有分工。他擁有相關經驗和國際網絡，就到世界各地開發市場，Charmaine則主責集團內部管理及與國內的聯繫，「她是領導，我是將帥，我們1加1等如11。我們都喜歡克服困難，亦共同擁有大夢想，現坐在同一條船，一起努力推動電動車業務，改善人們的生活。」

香港首部純電動無障礙專線小巴 料明年首季試行

「香港市場對技術要求高，作為香港上市的公司，我們希望讓市民看到我們的品牌。」科軒動力控股執行董事陳凱盈透露，明年第一季市民將有機會乘坐由該公司製造及研發的7米純電動無障礙綠色專線小巴。

針對香港地少，難騰出空間設立小巴專用充電站，陳凱盈表示，該型號的專線小巴特別在車頂裝設快速受電弓界面：「小巴到站後，與站內充電弓連接快速充電約15分鐘，足夠運行兩轉車。」她強調，該公司自設研發部門，針對客戶不同需要，建議相應的方案，「內地電動車技術成熟，可以分拆不同方案再重組。」

她強調，香港政府同樣爭取在2050年達到碳中和的目標，「我們作為香港上市公司，希望能夠參與其中，並在香港展示我們的技術優勢。」

目前，香港機場管理局及香港防癌會已採用該公司的無障礙電動巴士，其特點為超低地台、較輕巧和低能耗等，陳凱盈表示，未來亦期望與更多非政府機構合作，提供適合的可持續運輸解決方案。

▲ 科軒動力為香港度身訂造的純電動無障礙小巴，擁有低能耗、車身輕巧、超低地台等優點，適合在香港複雜的路面使用。

關關難過關關過

新興市場尚待開發，固然商機處處，但打開市場形同開山劈石，從來不易。科軒動力行政總裁Miguel Valldecabres Polop坦言，打開墨西哥市場的難度遠超預期，單單進口車輛一項，已經困難重重。「只能由當地公司進口，而該公司必須擁有由政府發出的牌照，且需經過繁複的申請程序。一輛車輛能在當地行駛，而且能配合客戶業務的特別要求，絕不是簡單的工作，但我們從不會 say no（說不）。」

Miguel說能克服種種挑戰，才成就公司今日的成果。「可以在菲律賓宿霧海灘，看著我們的電動車行駛，是很美麗的事。」回想進入菲律賓市場之初，不要說沒有電動車，就連充電站的基建都由零開始：「還要教育當地人怎樣去維修，以至如何（安全）處理高電壓電池… 那真不容易啊，但我們總算走過了。」

他提到自己16歲失去父親，便開始打工：「人生最大的困難是那個年紀便失去父親，家裏連吃的都沒有，然後其他都不是甚麼阻礙。只要堅持下去，迎難而上，先前的問題都會慢慢解決。」默默耕耘後，就靜待收成。

▲ 科軒動力於未來5年向全球最大烘焙公司之一的Bimbo提供至少1,000輛電動配送貨車，其電子平台底盤，可配置 Bimbo現有配送貨車的車身。

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