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【世界盃2022】南韓輸波孫興慜哭成淚人 加納職員賽後強拉自拍惹批評（有片）

環球社會熱點 13:27 2022/11/29

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加納在周一（28日）世界盃賽事中，以3比2擊敗南韓，出線機會大增。南韓隊長孫興慜賽後一度落淚，惟加納一名職員其時卻嘗試拉哭成淚人的孫興慜自拍合照。孫興慜隨即擰面兼走開，加納教練舉措亦在被網民狠批無恥。

伊朗世界盃贏波特赦逾700囚犯 政府威脅球員唱國歌 【下一頁】

在南韓與加納的世界盃H組賽事中，加納一度領先2比0，但在下半場南韓一度追成平手。惟加納球員Mohammed Kudus其後梅開二度，成功以3比2力克對手。加納隊現時以3分排在小組次位，下場擊敗烏拉圭即可出線，但南韓下場對陣葡萄牙中必需獲勝才有機會出線。

擔任隊長的孫興慜完賽後情緒低落，更一度當場落淚。但此時一名加納職員卻走到孫興慜身邊，並舉機自拍合照。孫興慜隨即擰轉面及轉身離開，其他工作人員亦敦促職員收起手機。

南韓料將逾3萬人外出觀賽世界盃 加強警力防梨泰院悲劇重演 【下一頁】

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影片在社交媒體上廣為流傳，有網民狠批加納領隊行為無恥。亦有網民形容，在擊敗對方後，再於對方哭泣時自拍合照，行為簡直瘋狂。

孫興慜賽後表示，球隊已經盡力，很抱歉只能取得如此成績，最後再向所有為南韓隊打氣的粉絲致歉。

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責任編輯：李俊儀

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