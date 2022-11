【世界盃2022】南韓輸波孫興慜哭成淚人 加納職員賽後強拉自拍惹批評（有片）

加納在周一(28日)世界盃賽事中,以3比2擊敗南韓,出線機會大增。南韓隊長孫興慜賽後一度落淚,惟加納一名職員其時卻嘗試拉哭成淚人的孫興慜自拍合照。孫興慜隨即擰面兼走開,加納教練舉措亦在被網民狠批無恥。

伊朗世界盃贏波特赦逾700囚犯 政府威脅球員唱國歌 【下一頁】

在南韓與加納的世界盃H組賽事中,加納一度領先2比0,但在下半場南韓一度追成平手。惟加納球員Mohammed Kudus其後梅開二度,成功以3比2力克對手。加納隊現時以3分排在小組次位,下場擊敗烏拉圭即可出線,但南韓下場對陣葡萄牙中必需獲勝才有機會出線。