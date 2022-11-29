【世界盃2022】南韓輸波孫興慜哭成淚人 加納職員賽後強拉自拍惹批評（有片）

加納在周一（28日）世界盃賽事中，以3比2擊敗南韓，出線機會大增。南韓隊長孫興慜賽後一度落淚，惟加納一名職員其時卻嘗試拉哭成淚人的孫興慜自拍合照。孫興慜隨即擰面兼走開，加納教練舉措亦在被網民狠批無恥。

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在南韓與加納的世界盃H組賽事中，加納一度領先2比0，但在下半場南韓一度追成平手。惟加納球員Mohammed Kudus其後梅開二度，成功以3比2力克對手。加納隊現時以3分排在小組次位，下場擊敗烏拉圭即可出線，但南韓下場對陣葡萄牙中必需獲勝才有機會出線。

WHY IS HE TAKING A PICTURE?! pic.twitter.com/svPz7lPG3x — bangtan the don. (@deuxvirgos) November 28, 2022

孫興慜完賽後情緒低落，更一度當場落淚。但此時加納隊教練卻走到孫興慜身邊，並舉機自拍合照。孫興慜隨即擰轉面及轉身離開，一名加納的工作人員亦敦促教練收起手機。

擔任隊長的孫興慜完賽後情緒低落，更一度當場落淚。但此時一名加納職員卻走到孫興慜身邊，並舉機自拍合照。孫興慜隨即擰轉面及轉身離開，其他工作人員亦敦促職員收起手機。

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影片在社交媒體上廣為流傳，有網民狠批加納領隊行為無恥。亦有網民形容，在擊敗對方後，再於對方哭泣時自拍合照，行為簡直瘋狂。

孫興慜賽後表示，球隊已經盡力，很抱歉只能取得如此成績，最後再向所有為南韓隊打氣的粉絲致歉。

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責任編輯：李俊儀