▲ 【業績｜食品股】旺旺上半年純利跌23.6% 中期息增37.3%至1.14美仙

旺旺 （00151） 上半財年純利下降23.6%，至15.96億元（人民幣， 下同），期內毛利率下降4個百分點至42.8%，因大宗原材料及包裝原材料價格上升，但期間營業費用仍管控得宜，純利率下降3.7個百分點至14.7%，旺旺派中期息1.14美仙，按年增37.3%。

集團上半財年總收益倒退4.8%至108.33億元。其中，米果類受益於海外市場銷售恢復增長，帶動整體收益增長5.1%。休閒食品類收益增長7.1%，且財年第二季度增速達雙位數，糖果小類、果凍收益再創歷史財年上半年度新績高點。受疫情及需求疲弱的影響及去年同期的高基數，乳品及飲料類收益下跌13.2%。

上半財年米果類收益增長5.1%至19.72億元，其中米果主品牌增長4.4%。隨著國際供應鏈的修復，佔米果類收益約2成的海外業務與去年同期比雙位數成長；新興渠道亦實現雙 位數成長，智能售貨機渠道，通過提高公園、遊樂場等場景的機器鋪設，進一步擴大消費場景及客群。

旺旺指，下半財年，米果類將迎來春節銷售旺季，禮包小類進一步擴大產品種類及售賣渠道，例如將 推出「旺旺零食鋪」和「旺旺大禮盒」等線上專賣新品。

乳品及飲料類收益56.930億人民幣，下跌13.2%。其中旺仔牛奶收益下降 13.9%，飲料及其他類收益下降2.1%。主要因為多地疫情封控導致供應鏈受到影響及終端動銷放 緩，此外部分面向終端消費者的渠道亦深受疫情影響。集團將持續關注渠道庫存水平，增加終端陳 列投放及與消費者的互動。

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編輯：陳韻妍

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