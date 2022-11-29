▲ 【業績｜餐飲股】大快活半年少賺18.4% 中期息減派至18仙、周息率5.6厘

大快活 （00052） 公布截至9月底止中期業績，期內收入14.95億元，按年跌0.3%；純利4282.6萬元，按年跌18.4%；每股賺33.06仙，派中期息每股18.0仙，按年減28.0%。大快活午前收報10.36元，升2.0%，以此推算，周息率5.6厘。

大快活形容，第五波疫情對香港衝擊日趨平穩，但市況依然艱難，4月底前堂食人數及營業時間限制嚴重影響大快活銷售額，隨後放寬限制及公眾信心恢復，大快活的表現才穩步回升，截至9月底，大快活銷售額已接近去年同期的水平。

大快活：顧客緊縮開支有利公司

大快活稱，與去年同期香港疫情較為穩定的時期相比，緩慢的復甦過程意味著大快活的盈利有所下降，不過集團強調，儘管中期業績受壓，但期末的狀況仍然穩健，正處於全面復甦的軌道上。

香港政府已放寬多項防疫措施，同時全球經濟或出現大幅下滑，大快活形容，上述兩方面對公司相對有利，在緊縮開支之下，顧客通常會降低對餐廳選擇的檔次，尤其是晚市時段。

香港進行進行設計更新工程 內地審慎擴張

店鋪網絡方面，截至9月底在香港共有160間店鋪，內地經營22間店鋪。

大快活表示，將陸續在多間香港分店進行設計更新工程，內地方面，大快活將維持審慎的擴張計劃，下半財年，大快活將會進行一連串的內部整合和提升營運效率的工作。

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編輯：李哲毅

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