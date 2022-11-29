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【5G應用】歐盟擬開放飛機航班　啟用5G服務

科技 15:25 2022/11/29

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外媒消息指出，歐盟內部正討論開放予航空公司在飛機上安裝5G裝置，讓飛機在飛行途中，也能實現5G覆蓋。

航空公司過往為了飛機安全，都會要求乘客關機或開啟飛行模式。但隨著科技技術進步，近年愈來愈多航空公司提供機上Wi-Fi予乘客上網。最近外媒消息就指出，歐盟內部正討論開放予航空公司在飛機上安裝5G裝置，讓飛機在飛行途中，也能實現5G覆蓋。

【智慧校園】5G智能水耕種植　AI分析植物生長

【衛星通訊】歐盟憂中俄太空發展威脅　建自家衛星互聯網系統

《布魯塞爾時報》提及，歐盟正討論最新針對飛機航班提供5G通訊所用的「微微基站（pico-cell）」安裝開放新規定。歐盟委員會發言人強調，希望在高速、大容量連接方面，天空也不再設限制（The sky is no longer the limit when it comes to high-speed, high-capacity connections）。據悉在飛機上安裝pico-cell後，電話、短信和數據流量可以通過衛星網，再送到地面上的網絡。不過在高速網路體驗方面，仍需要取決於衛星網路通訊的速度與穩定度。

不過，5G網絡在多國依然存在不少爭議。例如日前NASA航空安全報告系統就指出，美國自推行5G 無線網路後，共出現了近百飛機的雷達高度計故障，讓人不免擔心是否影響飛行安全。美國聯邦航空管理局（FAA）就表示，雖然5G有所干擾雷達高度計，但不會對安全產生影響，同時FAA與5G供應商已推出解決方案。

【太空科技】NASA獵戶座太空船通信一度故障　失聯47分鐘

責任編輯：曾曉汶

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