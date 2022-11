【5G應用】歐盟擬開放飛機航班　啟用5G服務

▲ 外媒消息指出,歐盟內部正討論開放予航空公司在飛機上安裝5G裝置,讓飛機在飛行途中,也能實現5G覆蓋。

航空公司過往為了飛機安全,都會要求乘客關機或開啟飛行模式。但隨著科技技術進步,近年愈來愈多航空公司提供機上Wi-Fi予乘客上網。最近外媒消息就指出,歐盟內部正討論開放予航空公司在飛機上安裝5G裝置,讓飛機在飛行途中,也能實現5G覆蓋。

《布魯塞爾時報》提及,歐盟正討論最新針對飛機航班提供5G通訊所用的「微微基站(pico-cell)」安裝開放新規定。歐盟委員會發言人強調,希望在高速、大容量連接方面,天空也不再設限制(The sky is no longer the limit when it comes to high-speed, high-capacity connections)。據悉在飛機上安裝pico-cell後,電話、短信和數據流量可以通過衛星網,再送到地面上的網絡。不過在高速網路體驗方面,仍需要取決於衛星網路通訊的速度與穩定度。

不過,5G網絡在多國依然存在不少爭議。例如日前NASA航空安全報告系統就指出,美國自推行5G 無線網路後,共出現了近百飛機的雷達高度計故障,讓人不免擔心是否影響飛行安全。美國聯邦航空管理局(FAA)就表示,雖然5G有所干擾雷達高度計,但不會對安全產生影響,同時FAA與5G供應商已推出解決方案。

責任編輯:曾曉汶

