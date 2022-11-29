【世界盃2022】伊朗贏波特赦逾700囚犯 政府威脅球員唱國歌

伊朗在世界盃B組次輪擊敗威爾士，打開今屆勝利之門。據報，伊朗政府為慶祝球隊獲勝，上周宣布特赦超過700名囚犯。另外，政府亦被指利用球員家人，威脅在卡塔爾參賽的球隊注意言行。

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伊朗媒體Mizan周一（28日）報稱，上周五（25日）伊朗國家隊在世界盃擊敗威爾士後，政府便釋放709名在囚人士。Mizan指部分獲釋人士因近來的示威被捕，惟未提供更多詳情。

另有當地媒體指出，因支持示威者被捕的伊朗著名演員Hengameh Ghaziani﹑足球名宿加富里（Voria Ghafouri）及異見人士Hossein Ronaghi亦是獲釋人士之一。官媒伊朗國家通訊社（IRNA）同日報稱，被指鼓動暴亂的63歲前主持人Mahmoud Shahriari亦獲特赦。

美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士指出，伊朗球員在上周一（21日）的賽事中拒絕唱國歌後，被伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC）要求舉行會議。

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會議上，伊朗球員被告知，如果繼續拒絕唱國家或參與任何反德黑蘭政權的政治抗議，其家人或面臨「暴力或酷刑」。上周五的賽事前，大部分伊朗球員有唱國歌。消息人士更稱，大批IRGC人員身處卡塔爾，監視球員的舉動及收集資訊。

據悉，伊朗政府在與英格蘭的比賽前，曾承諾會提供禮物及車輛，但當日球隊大敗後，便威脅拒唱國歌的球員及家人。消息人士指伊朗政府在上場比賽前安排大批「球迷」抵達卡塔爾，營造球迷支持政府的畫面。

對美國的最後一輪賽事前，有指政府安排更多「球迷」現身。伊朗將在香港時間周三（30日）凌晨3時出戰美國，爭取首次突破分組賽晉身淘汰賽。

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責任編輯：吳漢培