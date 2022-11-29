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調查指近7成英國人憂買不起聖誕大餐 食品通脹加劇

環球社會熱點 12:14 2022/11/29

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隨著食品價格持續上升，通脹危機為下月底的聖誕節蒙上陰霾。英國一項調查指，有接近7成受訪英國人憂慮負擔不起聖誕大餐，更有超過一成半人計劃使用食物銀行。

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慈善組織救世軍（Salvation Army）委托機構展開一項調查，計算出聖誕大餐平均每人成本為7.5英鎊（約70港元）。

機構上月22日訪問2,149名成年英國人，調查結果顯示有67%受訪者憂慮沒有能力負擔今年的聖誕節大餐。

81%的65歲或以上人士和8成英格蘭東部居民，都有同樣憂慮。

英媒引述一名64歲長者John指，他往年會到親戚家享用聖誕大餐。但通脹導致親戚無法再負擔這筆開支，因此他會留家過聖誕節。

John計劃聖誕節當日如常食三文治當午餐，不希望用太多錢購買食材煮飯。

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約16%受訪者計劃使用食物銀行領取糧食，而38%受訪者如果遇到鍋爐故障等意外開支時會選擇不食飯。

調查更發現，14%受訪者今年沒有能力為子女購買聖誕禮物，有18%的人考慮到免費參觀的室内建築物打發時間並取暖。

救世軍負責人指聖誕節應該是歡樂而非哀傷的季節，當有大量人擔心買不起一年中最重要的一餐飯，就成為一個危險信號，反映貧窮正於社區進一步蔓延。

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責任編輯：鄭錦玲

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