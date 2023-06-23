【新股IPO】零售SaaS服務商「多點DMALL」遞表赴港上市　創辦人2006年曾入獄、4年前獲還清白（第二版）

▲ 【新股IPO】零售SaaS服務商「多點DMALL」遞表赴港上市 創辦人2006年曾入獄、4年前獲還清白

亞洲最大零售SaaS服務商多點DMALL周五（23日）再度遞表赴港上市，瑞信及招銀國際為聯席保薦人。截至今年3月底首3個月，收入按年增1.5%至3.9億元人民幣（人民幣，下同）；經調整虧損收窄61.5%至6360.5萬元；列賬虧損擴大47.8%至3.2億元，毛利率按年增5.4個百分點至46%。多點DMALL內地及亞洲去年市場份額分別為13.9%及9.5%。

以收入劃分，零售核心服務雲按年增24.7%至2.7億元；電子商務服務雲按年增31.2%至8312.6萬元。

DMALL預計集資將作開發新或升級應用程式、服務模塊，如海外擴張；加強智慧物聯網（AIoT）解決方案及數據分析等技術的研發工作；人才招聘；尋求戰略合作、投資及收購；加強品牌聲譽；擴大銷售網絡；加強營銷力度；以及一般企業用途。

早前據外電消息指，內地多點DMALL原計劃美國IPO 籌集約5億美元（折合約39億港元），但因內地收緊企業海外上市，多點DMALL將IPO目的地轉為香港。

多點DMALL 2015年成立

內地連鎖超市物美集團創始人張文中在2015年參與成立多點DMALL，多點DMALL主打協助零售商整合線上和線下零售業務。

目前多點DMALL與物美集團旗下麥德龍中國、DFI旗下華南7-Eleven在內的120 多家連鎖零售商合作，其投資者包括騰訊 （00700） 及IDG資本等。

創辦人張文中2006年曾入獄 2018年終沉冤昭雪

張文中為內地零售界傳奇人物之一，旗下物美商業早在2003年已在香港創業板上市，然而2006年張文中被指涉及原北京市副市長劉志華受賄案，張文中因犯詐騙罪、單位行賄罪、挪用資金罪被判入獄。

張文中2013年減刑釋放，其後東山再起，一方面重振一手創立的超市業務，開啟物美全面數字化轉型，並參與成立在線零售解決方案零售商業DMALL，2018年終於沉冤昭雪，獲中國最高人民法院宣判其無罪。

註：第二版加入2023年6月23日上市申請。

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記者：宋佩恩

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