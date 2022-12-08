▲ 【新股IPO】多點DMALL遞表赴港上市 為亞洲最大零售SaaS服務商

亞洲最大零售SaaS服務商多點DMALL周三（7日）遞表赴港上市，瑞信及招銀國際為聯席保薦人。截至今年9月底首9個月，收入按年增50.3%至11.01億元人民幣（人民幣，下同）；虧損收窄67.2%至4.66億元，毛利率按年增5.9個百分點。DMALL去年全年，多點DMALL內地及亞洲市場份額分別為14.8%及9%。

以收入劃分，零售核心服務雲按年增1.08倍至6.4億元；電子商務服務雲按年增16.3%至3.36億元；營銷及廣告服務雲則按年跌7.9%至1.26億元，集團解釋有關收入減少乃受當前市場狀況以致廣告客戶於營銷及推廣活動開支減少。

DMALL預計集資將作開發新應用程式及服務模塊，如海外擴張；人才招聘；尋求戰略合作、投資及收購；加強品牌聲譽，以及一般企業用途。

早前據外電消息指，內地多點DMALL原計劃美國IPO 籌集約5億美元，但因內地收緊企業海外上市，多點DMALL將IPO目的地轉為香港。

多點DMALL 2015年成立

內地連鎖超市物美集團創始人張文中在2015年參與成立多點DMALL，多點DMALL主打協助零售商整合線上和線下零售業務。

目前多點DMALL與物美集團旗下麥德龍中國、DFI旗下華南7-Eleven在內的120 多家連鎖零售商合作，其投資者包括騰訊 （00700） 及IDG資本等。

創辦人張文中2006年曾入獄 2018年終沈冤昭雪

張文中為內地零售界傳奇人物之一，旗下物美商業早在2003年已在香港創業板上市，然而2006年張文中被指涉及原北京市副市長劉志華受賄案，張文中因犯詐騙罪、單位行賄罪、挪用資金罪被判入獄。

張文中2013年減刑釋放，其後東山再起，一方面重振一手創立的超市業務，開啟物美全面數字化轉型，並參與成立在線零售解決方案零售商業DMALL，2018年終於沈冤昭雪，獲中國最高人民法院宣判其無罪。

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編輯：李哲毅

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