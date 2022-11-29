▲ 【新股IPO】多點DMALL據報正選定投行明年赴港上市

有外電引述消息指，內地數字零售解決方案服務商多點DMALL正選定投行，最快明年赴港IPO上市，目前多點DMALL正與瑞信及招銀國際就上市事宜合作，其他銀行也可能加入陣容。

知情人士說，多點DMALL尚未決定最終集資規模，但去年曾有報道指，多點DMALL原計劃美國IPO 籌集約5億美元，但由於內地收緊企業海外上市，多點DMALL將IPO目的地轉為香港。多點DMALL未有回應上市消鼻。

多點DMALL 2015年成立

內地連鎖超市物美集團創始人張文中在2015年參與成立多點DMALL，多點DMALL主打協助零售商整合線上和線下零售業務。

目前多點DMALL與物美集團旗下麥德龍中國、DFI旗下華南7-Eleven在內的120 多家連鎖零售商合作，其投資者包括騰訊 （00700） 及IDG資本等。

創辦人張文中2006年曾入獄 2018年終沈冤昭雪

張文中為內地零售界傳奇人物之一，旗下物美商業早在2003年已在香港創業板上市，然而2006年張文中被指涉及原北京市副市長劉志華受賄案，張文中因犯詐騙罪、單位行賄罪、挪用資金罪被判入獄。

張文中2013年減刑釋放，其後東山再起，一方面重振一手創立的超市業務，開啟物美全面數字化轉型，並參與成立在線零售解決方案零售商業DMALL，2018年終於沈冤昭雪，獲中國最高人民法院宣判其無罪。

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編輯：李哲毅