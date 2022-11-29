▲ 【業績｜教育股】中教全財年多賺近28% 派末期息33.57分人幣、首席財務官：正處估值倒掛不宜作併購

內地民辦高等教育中國教育 （00839） 公布截至8月底止全年業績，收入約47.56億元（人民幣，下同），按年增29.2%，純利18.45億元，按年增27.8%，擬派末期息33.57分（約36.63港仙）。

中國教育投資關係總監郭盈瑩稱，疫情對收入及利潤影響不大，除2020年需退住宿費外，過去兩年學生均於校內上課，沒有其他退費情況，未來或按內地教育廳要求提早放假以配合防疫安排。

中教首席財務官莫貴標：估值倒掛下不宜作併購

郭貴瑩表示今學年年化學費升幅為5%，來年亦有計劃加價，並指內地學費政策從監管趨向開放，加學費未有受限。

收購方面，中教首席財務官莫貴標指，目前行業於私募、上市市場估值倒掛，公司估值低於未上市同業，作為行業龍頭的市盈率僅為5至7倍，低於行業平均值的10至20倍，不宜購入未上市同業。

他續指，中教將觀察二級市場表現，與潛在項目作溝通。集團曾於5月回購219.1萬股，莫貴標指回購對股價僅屬短期影響，將視乎集團情況再作回購決定。

高等職業教育收入增42.5%

以業務劃分，高等職業教育收入按年增42.5%至39.3億元，學生人數增38.6%至24.6萬人；中等教育收入則少9.5%至6.36億元，期內因新冠疫情以致招生中斷；國際教育收入跌14%至1.89億元，因期內澳洲設入境限制以致新招生人數減少及澳元兌人民幣貶值。

學科方面，高等職專按年增74個至359個；中等職專增加60個至169個；繼續教育增加8個至192個。管理層指截至8月底學校使用率為72%，仍有使用空間。

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記者：宋佩恩