【Twitter漏洞】Twitter數據外洩　540萬個帳戶資訊於黑客論壇中披露

Twiter於今年8月對外承認，其平台程式碼中存在的漏洞，於去年導致了數據外洩。Twitter後來表示，經過調查後得出了沒有證據證明漏洞已被人利用的結論。不過近日外媒 BleepingComputer最新報道卻指出，Twitter早前外洩的540萬個帳戶資訊，已被放到黑客論壇上。

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BleepingComputer報道提到，Breached黑客論壇的擁有者近日透露，自己利用了Twitter的漏洞並將相關用戶資訊，放到論壇上。與此同時，他也獲得了140萬個已停用帳戶的資料，並在私下與黑客間傳播。據網絡安全專家Chad Loder表示，這些黑客透過漏洞蒐集的數據，或會包含私人電話號碼和部分公開資訊。

綜合過往外媒報道，一位名叫「惡魔（Devil）」的黑客在今年7月，在黑客論壇上表示自己手上獲得了Twitter 5,485,636個帳戶的資訊，並稱不乏一些名人、企業與普通用戶。而這批用戶的資料，以3萬美元（23萬港元）價格出售。

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責任編輯：曾曉汶

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