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【港交所旗下】LME辯護取消鎳交易　避免陷入200億美元追孖展「死亡螺旋」

股市 11:34 2022/11/29

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【港交所旗下】LME辯護取消鎳交易　避免陷入200億美元追孖展「死亡螺旋」

港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）今年3月在鎳（nickel）期貨市場大挾倉時，決定暫停並取消數以十億美元計的鎳期貨交易，惹來兩家基金公司在英國入稟司法覆核。LME在最新法律文件中辯護有關決定是必須的，否則將引發達197.5億美元（約1543億港元）追繳保證金的「死亡螺旋」，令至少7家LME結算所會員違約。

LME鎳價格於俄羅斯入侵烏克蘭初期時一度暴升，曾在約24小時間大升2.5倍，市場當時消息指，鎳價格大升是因中資鎳金屬冶煉企業青山控股遭挾淡倉，LME於3月8日宣布取消當日鎳期貨的交易。Elliot、Jane Street其後入稟，索賠約36億港元。

LME鎳交易風波遭Elliot、Jane Street索賠逾36億元，詳情可見【下一頁】

LME：若不叫停交易　連交易所也陷系統性風險

LME於周一向法庭提交文件指，早於3月8日之前，個別會員的違約風險已在增加。從事後估算，若允許當日取消交易期間的鎳期貨價格保持不變，鎳市場將面臨197.5億美元的追加保證金通知，是之前紀錄水平的10倍，至少有7個結算會員可能會違約，有可能演變成死亡螺旋。

LME指出，在這個情況下，結算所LME Clear將蒙受26億美元的損失，同時需要向其餘結算會員尋求至少12.2億美元的資金，將導致另外5個清算成員違約，最終令LME無法再作為有色金屬市場的交易所，形成更大系統性風險。

相關文章：

【港交所業績】港交所半年少賺27%減派息至3.45元　LME鎳風波、僱員成本推高支出

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【港交所旗下】LME經歷鎳期貨亂象後　CEO張柏廉離職前轉軚留任、代理CEO退休

編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 期貨 香港交易及結算所有限公司 倫敦金屬交易所 孖展

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