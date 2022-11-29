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【數碼銀行】港人對數碼銀行信心提升　調查：6成人願意提供私隱數據

科技 14:00 2022/11/29

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64%人認為，可提供個人全面財務資料及個人化投資意見的單一流動應用程式是「極度」或「非常」吸引。（資料圖片）

數碼銀行近年發展迅速，為客戶提供更多元化的網上金融服務。環球科技和管理顧問公司Capco發表亞太區「未來銀行」系列調查報告，指出在過去兩年，香港銀行服務用戶對數碼銀行信心大增，6成人願意提供私隱數據，以獲得個人化產品及服務。

【AI搶飯碗】Google神秘項目「Pitchfork」曝光　訓練AI編寫及修復代碼

Capco向707名香港人進行調查，以了解用戶就快速發展的零售銀行業服務的態度。報告提到，86%人認為，相對傳統銀行，他們對科技巨頭具有同等或更高的信任度，當中56%受訪者表示更信賴科技公司。

報告指出，61%人表示願意分享個人私隱數據以獲得個人化產品及服務。64%人則認為，可提供個人全面財務資料及個人化投資意見的單一流動應用程式是「極度」或「非常」吸引，例如涵蓋銀行戶口、養老金、保險及投資戶口等不同財務資料。

最願意分享健康及健身數據

此外，受訪者最願意分享的數據包括健康及健身數據、借貸歷史、位置資訊及生活動態等，但就不太願意分享與其他銀行賬戶相關的信息或網絡瀏覽歷史記錄等信息。

【職業安全】亞馬遜推新倉庫機械人　稱可提升工作場所安全度

儘管加密貨幣市場的價格相當波動，但有30%受訪者表示，現時或未來銀行能夠提供加密貨幣交易服務將會「非常吸引」他們。

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責任編輯：陳卓賢

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