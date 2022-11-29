【券商點睇】重卡銷量觸底反彈 中國重汽市佔率逆勢升

根據第一商用車數字，10月國內重卡銷量約為4.82萬輛，按年降幅收窄至10%；而首10個月，重卡銷量約為57.12萬輛，按年減少56%。其中，中國重汽（03808）10月重卡銷量約為1.25萬輛，按年下降21%；首10個月，中國重汽重卡累計銷量為13.82萬輛，下降47%，累計銷量降幅低於行業9個百分點。

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興證國際報告指，中國重汽市佔率持續提升，首10個月累計市場份額達到24.2%，按年增加4.11個百分點，料10月重卡銷量已基本探底，伴隨行業旺季在年底體現，11、12月銷量有望觸底回升。基於2022年超低基數及國內經濟持續增長，預計2023年重卡銷量有望實現大幅增長。

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該行認為，中國重卡高保有量將大幅抬升，行業銷量平均值，行業周期性將明顯減弱。輕卡及海外業務的快速增長有助中國重汽穿越重卡行業周期，保持業績穩定性。該行預測公司2022至2024年歸母淨利潤分別為30.68億元、42.14億元及59.45億元，給予公司目標價13.36元，相當於2023年預測市盈率8倍，維持「買入」評級。

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撰文：林衛