【國策點睇】支持房地產「第三支箭」射出 房企准再融資還債

中國證監會日前發布消息稱，決定在房地產企業股權融資方面調整優化5項措施，並自即日起施行。政策涉及恢復涉房上市公司併購重組及配套融資；恢復上市房企和涉房上市公司再融資；調整完善房地產企業境外市場上市政策；進一步發揮REITs盤活房企存量資產作用；積極發揮私募股權投資基金作用，被喻為支持房地產的「第三支箭」。

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據內地報道，措施允許借殼上市與再融資，助力央國企做大做強，同時有助於減輕民營企業的流動性壓力，通過股權融資募集資金，也有助於「保交樓」。另一方面，允許符合條件的房地產企業實施重組上市，重組對象須為房地產行業上市公司，將加快化解房地產風險，加快房地產風險出清，對於優質房企來說，則有收購或控制此類企業的機會。

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中原地產首席分析師張大偉分析認為，國內房地產行業持續下調，房地產各種政策已經接近歷史最寬鬆時期，恢復房地產上市企業再融資是重要的政策寬鬆。整體看，當下房地產市場的問題在於購房者支付能力、對後市的信心，最近的政策對市場有一定的積極作用，但預計市場見底依然需要一段時間，有望在2023年初逐漸企穩。

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撰文：林衛