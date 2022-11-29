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世界最大活火山爆發 近40年來首次

環球社會熱點 12:02 2022/11/29

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美國地質調查局表示，位於夏威夷的全球最大活火山茂納洛亞爆發，熔岩從山側流下。惟美國當局強調，火山噴發並未威脅夏威夷社區。當地政府指出，夏威夷部分地區或因茂納洛亞火山爆發聚集火山灰，建議乘客乘搭飛機前先咨詢航空公司。今次亦是火山近40年來首次噴發。

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美國地質調查局（US Geological Survey）周一（28日）中午表示，茂納洛亞火山（Mauna Loa）噴發，所有跡象顯示，火山噴發將局限在東北裂谷區（Northeast Rift Zone），並指部分細微物質將隨風飄至其他地方。據報火山噴發是當地時間周日約晚上11時半（香港時間周一下午5時半）開始。

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檀香山國家氣象局（National Weather Service in Honolulu）表示，島上部分地區或會集聚約0.6厘米的火山灰。當地交通部亦指，由於茂納洛亞火山活動，乘坐航班往來希洛國際機場（ITO）及科納國際機場（KOA）的乘客，出發前應該提前咨詢航空公司。

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西南航空表示，由於當地火山噴發，周一時已取消最少5班往來檀香山的航班。美國聯邦航空管理局（FAA）發表聲明表示，當局正密切監察火山噴發情況，確定火山灰雲體積後，就會發布空中交通警告。

是次為茂納洛亞火山自1984年，近40年以來首次噴發。夏威夷緊急事務管理局（Hawaii Emergency Management Agency）在社交平台Twitter上指，未有跡象顯示附近社區受威脅，故當局未有發布疏散令，但作為預防措施，已開放兩個避難所。

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責任編輯：李俊儀

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