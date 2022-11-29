【券商點睇】綫上增長勁彌補綫下損失 高鑫零售漸回正軌

高鑫零售（06808）公布了截至9月30日的上半年度業績，收入406.1億元（人民幣，下同），按年下降2.2%；歸母淨利潤錄得虧損約6,900 萬元。興證國際點評，公司綫上B2C業務增長強勁彌補綫下損失，綫上業務按年接近中雙位數增長，佔比提升至接近35%，其中B2C小時達業務收入按年低雙位數增長。

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策略上，公司繼續堅定深耕3大戰略和1大能力，包括綫下體驗中心、綫上履約中心、多業態全渠道發展及生鮮供應鏈能力建設。其中，關於綫下體驗中心，上半年度門店重構2.0模式推廣至華東的4家門店，其綫下營收均逆勢實現雙位數增長，成效顯著，下半年度預計再推動95家大賣場門店的改造。

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該行認為，疫情反覆持續破壞消費環境，綫下零售業面臨較為長久的持續衝擊，基於綫上運營已見成效，B2C業務穩健發展抵禦綫下消費環境的波動風險。目前綫下尚處前期的布局調整期，預計下個年度將進入加速展店的大規模投資階段，能夠陸續見到戰略改革的顯效。該行予目標價2.75港元，維持「審慎增持」評級。

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撰文：林衛