【網絡監管】Facebook洩露用戶數據　Meta遭歐洲監管機構罰21.5億元

▲ 味在過去18個月內，Meta已遭罰款8.95億歐元（約72.4億港元）。（法新社）

去年4月，5.33億Facebook用戶數據遭外洩，當中包括電話號碼、出生日期、住址及電郵地址等資料。由於Meta未有保護用戶數據，愛爾蘭數據保護委員會（DPC）宣布向Meta罰款2.65億歐元（約21.5億港元）。

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DPC表示，該次數據外洩事件，使多名法官、社會工作者、監獄官員及記者等的私人信息在網上被公開，而且這些資料內容或會被利用作網絡釣魚和其他攻擊。由於Meta未有遵守歐盟《一般資料保護規則》（GDPR）中「通過設計和默認方式保護數據」的義務，所以決定對Meta進行處分。

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今年9月，DPC已就Instagram上的兒童私隱設置違反GDPR條例，已向Meta罰款4.05億歐元（約32.8億港元）；再加上去年WhatsApp未有提供有關如何與Facebook共享歐盟用戶數據的詳細信息，被DPC罰款2.25億歐元（約18.2億港元），意味在過去18個月內，Meta已遭罰款8.95億歐元（約72.4億港元）。

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責任編輯：陳卓賢